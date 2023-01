Los primeros días de trabajo en el nuevo auditorio de Lugo para corregir las deficiencias que presenta han puesto de manifiesto dos hechos: que el edificio en el que se invirtieron más de 17 millones de euros y unos cinco años de obras tiene algunos problemas constructivos y que el mantenimiento al que fue sometido desde que finalizó la obra, en la primavera de 2016, fue deficiente.

La existencia de corrosión galvánica en algunas partes de la cubierta y de problemas de impermeabilización en otras zonas del edificio, bajantes atascados, sellados deteriorados y árboles de medio metro de altura en algunos patios de la cubierta constantan esas dos afirmaciones.

Roberto Arias, técnico de Ingalux, empresa a quien el Concello adjudicó el arreglo de las deficiencias, no entra a analizar si hubo falta de mantenimiento durante los casi siete años que el edificio lleva cerrado, si los hubo los cuatro primeros, cuando estuvo en manos de la Xunta, o en los siguientes, ya a cargo del Concello, pero señala realidades como que hubo que arrancar algún árbol de más de medio metro para llegar a un sumidero de la cubierta. Eran ejemplares que, a la vista de las fotos, el catedrático de Producción Vexetal Antonio Rigueiro estima que pudieron tardar en crecer "entre un e dous anos".

Los sellados de estructuras requieren un mantenimiento periódico, ya que el material que se usa se acaba degradando con el paso del tiempo y factores como el sol, indica el técnico, que no obstante señala que no todo es atribuible a la manera en que se ha mantenido el edificio en este tiempo sino que también se han visto algunos "problemas de proxecto".

El edificio tiene una parte de la cubierta plana, donde están los siete patios abiertos que alojan maquinaria de servicios, y otra ligeramente inclinada. Esta es la que abarca mayor superficie y está formada por chapas de aluminio que, según se ha constatado en un punto por el que entraba mucha agua al edificio, está perforada debido a un defecto de construcción denominado par galvánico.

Este problema se produce cuando dos metales se rozan porque no hay aislamiento entre ellos y a la vez están en un ambiente húmedo. Se produce un proceso electroquímico que corroe el metal, en este caso la chapa de aluminio, en la que se formaron pequeños agujeros por los que entraba agua. La filtración que había en esta zona no era pequeña, puesto que el agua llegaba a todas las plantas del edificio, desde la cubierta al garaje, en el sótano.

Ingalux hizo una supervisión de la cubierta inclinada desde dos de los siete patios del edificio. Empezó por aquellos puntos por donde entraba más agua y el problema del par galvánico se vio solo en uno, aunque falta por revisar el resto del tejado desde los otros cinco patios. La empresa llevó a cabo una intervención de urgencia y selló los agujeros, aunque era un cometido que no estaba dentro del encargo que tiene porque ese problema no había sido detectado. La gran cantidad de lluvia caída en los últimos días ayudó a verlo. Sin embargo, no se trata de una solución definitiva y la propuesta que Ingalux ha hecho es sustituir esas chapas. La superficie no está medida, pero podrían ser unos 40 o 50 metros cuadrados. Una vez se calcule el coste de hacer el cambio, el gobierno local tendrá que decidir al respecto y, si opta por ello, probablemente enfrentarse a dificultades de suministro.

Un problema como el de la Estatua de la Libertad

La corrosión galvánica que sufre el auditorio en algún punto es la misma que se detectó en los años ochenta en la Estatua de la Libertad. Dentro del mantenimiento que se hacía del monumento se vio corrosión entre el recubrimiento exterior de cobre y el soporte de hierro forjado. En este caso, el problema no era de origen, ya que cuando se construyó se colocó goma laca entre los dos metales, pero el material se deterioró con el tiempo.

En el auditorio lucense se detectó falta de aislamiento en alguna zona, mientras que en otras partes las filtraciones estarían causadas por la degradación del material de sellado y por la suciedad acumulada en algunos conductos, como bajantes y otros canalones. En este tipo de elementos, los operarios de Ingalux también observaron algún fallo constructivo, como un canalón del revés, de forma que acumulaba el agua en la parte contraria al sumidero.

Otros problemas que no fueron detectados hasta ahora son la entrada de agua por debajo de los vidrios y de la puerta de una sala de exposiciones y madera levantada en el auditorio pequeño (el de 300 plazas) por filtraciones que se cree que llegan desde el pavimento de adoquín que hay en el exterior del edificio.

Agua filtrada a una de las salas de auditorio

Las filtraciones y humedades son las principales deficiencias que tiene el edificio y algunas ya fueron advertidas en la revisión realizada el año pasado. Así, será necesario levantar la explanada que da acceso a la cafetería por la parte de atrás del edificio y el talud en el que se apoya esa superficie ya que se sospecha que entra agua al edificio a través de los conductos eléctricos. Los técnicos contratados por el Concello creen que es un defecto de obra.

La Xunta mantiene que los problemas del edificio derivan exclusivamente de la falta de mantenimiento municipal desde que se hizo cargo del edificio, en el verano de 2020.

La obra: quién intervino y cuánto se gastó

La construcción del auditorio fue adjudicada en abril de 2011 a las empresas FCC, Mon y Vilamiño por 17,2 millones tras salir a concurso por algo más de 20. El Concello aportó 1.202.000 euros.

La construcción

Comenzó en 2011 y la visita al fin de obra del presidente de la Xunta se celebró en abril de 2016.

Los gastos

La falta de concreción en el convenio firmado en su día hizo que, una vez acabada la obra, Xunta y Concello no se pusiesen de acuerdo sobre quién debía sumir el coste de equipar el edificio. Lo asumió la administración local al eximir a la Xunta del pago del Ibi por varios edificios sanitarios. Le costó 2,1 millones.

Más dinero

El Concello gastó 13.310 euros en el estudio de deficiencias y 31.117 euros en el acondicionamiento que fue necesario realizar en la instalación eléctrica para poder solicitar el enganche definitivo. Ahora, la administración invertirá 287.955 euros, si la cantidad no sube ante los nuevos problemas detectados, en el arreglo de deficiencias y puesta a punto del edificio. También tiene que comprar mobiliario para las oficinas y para otros espacios, ya que las salas de usos múltiples no tienen sillas ni mesas, por ejemplo.