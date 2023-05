El auditorio de Lugo: paseo por 15.500 metros de diseño todavía vacíos

El nuevo auditorio de Lugo, en el que se han invertido unos 20 millones de euros, lleva siete años terminado y los ciudadanos todavía no han podido verlo, por lo que son muchas las dudas que existen sobre él. El Progreso ha podido recorrer las salas y los principales espacios de uso público, pero también la parte que no se verá, patios y cuartos de instalaciones, pasillos técnicos y zonas de cubierta y bajocubierta. Lo primero que salta a la vista es que los 15.575 metros cuadrados de superficie que abarca el edificio parecen todavía muchos más y, eso, junto al diseño y a las características del inmueble, va a suponer un reto considerable para mantenerlo y darle uso.

Antes de entrar, lo que llama la atención es que el acceso principal, el más directo a las dos salas de espectáculos, no es por la Avenida de Magoi sino por atrás, por la Rúa Madanela. Hay que subir hasta mitad de calle, de notable pendiente, aunque la idea del Concello es hacer un camino más directo e intuitivo por la parcela. Desde Magoi también se puede llegar a las salas, pero hay que subir dos plantas de escaleras y recorrer pasillos o usar un ascensor que llega al otro extremo del edificio, a la cafetería y oficinas.

Si se entra por la puerta principal se desemboca en un gran vestíbulo, del que cuelgan sobrias y elegantes lámparas en forma de tubo. A la derecha está la sala pequeña, de 300 butacas y suelo, paredes y techo de madera. Tiene bastante inclinación, la madera tira a oscura y no hay barandilla. A la izquierda del vestíbulo está la sala principal, con 900 butacas. Son casi las mismas que tiene el Gustavo Freire, pero la sensación de amplitud, y sobre todo de calidez, revestida totalmente de madera clara, es mucho mayor. Ambas salas tienen grandes ventanales, con cortinones, que dan a la ladera de la Rúa Madanela. El escenario del auditorio principal tiene un contrafoso desmontable y un montapianos.

El edificio se estructura en cinco volúmenes, aunque el situado más al sur, destinado a zona de congresos y otras actividades, tiene un acceso independiente por la Rúa Madanela. En el extremo norte están las oficinas, la cafetería, con terraza y balcón abierto con vistas al río. En la última planta está el restaurante, con una sala vip.

El recorrido por el auditorio sirve también para ver los arreglos que el Concello lleva haciendo en él desde enero y que deberían acabar la próxima semana, aunque cuando la empresa entró al edificio encontró otros, que elevarán el gasto inicial, de 287.000 euros.

Los problemas del edificio

Algunos problemas son de diseño y otros, de ejecución y de falta de mantenimiento. La obra fue realizada por las empresas FCC, Construcciones Mon y Vilamiño. Las dos últimas son lucenses y, durante el transcurso de la obra, Mon quebró y desapareció y Vilamiño fue a concurso de acreedores. La dirección de ejecución fue del aparejador y exalcalde Vicente Quiroga. La construcción del edificio terminó en 2016, hasta 2020 el edificio dependió de la Xunta y desde entonces está en manos del Concello.

La cubierta plana que da acceso a la terraza de la cafetería no tenía sumideros y se inundaba, lo que contribuyó a filtraciones que llegaron hasta las instalaciones eléctricas. La cafetería y el restaurante no tenían salidas de humos y en dos zonas de la cubierta se detectó corrosión galvánica, por un deficiente aislamiento, lo que provocó filtraciones de agua que dañaron suelos de madera y de pizarra.

El arquitecto que dirige las reparaciones, el lucense Marcos Faílde, señala que al ver el proyecto y al conocer el edificio se observa que este fue diseñado "con moito cariño, todas as solucións están superestudiadas, pero a execución non saíu tan ben". Y a eso se añade que algunas soluciones son "peculiares" y "esixentes"», explica. Un ejemplo son los bajantes, con sistema de succión o fullflow, y además muy estrechos, lo que facilita que se atasquen y dificulta su limpieza.

Las entradas de agua, de mayor o menor envergadura, existían en muchas partes del edificio, en algunos casos porque los sellados, que deben ser renovados cada cierto tiempo, se fueron gastando, explica personal de Ingalux, la empresa que hace las reparaciones. El recorrido por el auditorio termina en el garaje, en sótano, donde todavía hay tuberías que gotean y un ascensor inundado por el agua que entra a chorro al hacerse un agujero en el mortero de cemento. Fue la última sorpresa en un edificio cuyo mantenimiento será exigente y costoso, coinciden quienes conocen sus entrañas.

Salas de espectáculos, ¿y qué más?

El edificio se distribuye en cinco volúmenes y uno de ellos, con acceso independiente por la Rúa Madanela, es el pensado para congresos y otras actividades. Son seis salas de distintos tamaños y en su día se barajó llevar ahí la escuela municipal de música. Ahora está en el centro social Uxío Novoneyra y sus instalaciones fueron ampliadas y mejoradas en los últimos años.

Es el único auditorio de Galicia y de los pocos de España con luz natural en las salas de espectáculos. Estas, sin embargo, son menos versátiles que en otros lugares. En el de Santiago, por ejemplo, se pueden unir.



La pendiente del terreno condicionó el diseño del edificio y en el plan inicial de la Xunta estaba ajardinar el entorno, aunque no lo hizo. En el terreno también hay un pequeño manantial, que podría estar detrás de algunas de las filtraciones que sufre el inmueble. Se hizo un drenaje perimetral y el edificio lleva un sistema de bombeo para situaciones de emergencia.

El auditorio fue diseñado por el prestigioso despacho de arquitectura Paredes Pedrosa, de Madrid, autor también de los auditorios de Málaga, Roma o Coimbra y de alguno de los edificios más emblemáticos de Expo Zaragoza, como el centro de congresos. El auditorio de Lugo optó a varios premios de arquitectura.

No se descarta una apertura parcial antes del 28-M

Los lucenses quizás puedan conocer el auditorio por dentro antes del 28 de mayo, domingo electoral. Es una posibilidad que no se descarta desde el gabinete de alcaldía, que habría contactado ya con algún colectivo para tratar de ofrecer una actuación en el nuevo edificio cultural.

Las empresas que trabajan en este momento en el auditorio y funcionarios que de una forma u otra participan en su puesta a punto aseguran que tienen la orden que han tenido siempre: que el edificio esté listo "cuanto antes". El auditorio en realidad está casi a punto, a falta de pequeñas reparaciones y remates que no tendrían por qué imposibilitar su uso. Pero para que pueda ser abierto al público en condiciones de seguridad y de forma legal faltan varios aspectos formales. Y no menores.

Los ascensores, por ejemplo, aún están sin certificar, al igual que otras instalaciones, como las de seguridad contra incendios. Como los arreglos no están terminados del todo —la dirección de obra está tramitando una modificación del contrato para dar cobertura a las actuaciones no previstas que llevó y que llevará a cabo— probablemente tendría que hacerse una recepción parcial de la obra. Se haría una sectorización del edificio, con unos adecuados controles de acceso, para que el público no llegue a zonas no permitidas. Se trata, por tanto, más bien de darle encaje legal a esa hipotética apertura.

Es necesario también, como es lógico, una profunda limpieza, aunque semanas atrás ya se actuó en la fachada acristalada de la Avenida de Magoi, lo que disparó las conjeturas sobre una inminente inauguración.

En cuanto al tipo de evento con el que se presentaría a los ciudadanos el nuevo edificio cultural de la ciudad, todo apunta a que se trataría de un espectáculo sin muchas exigencias técnicas. En algunos círculos se habla de un encuentro coral.

Aunque el auditorio dispone de equipos de sonido y de luz, entre otros, de momento no hay personal para manejarlos. Y no consta siquiera que hayan sido probados.