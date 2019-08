El auditorio enseña grietas en el bipartito, que acusa a la Xunta de falta de diálogo

La apertura del nuevo auditorio de Lugo, que sigue sin fecha, vuelve a enfrentar a la Xunta y al Concello y muestra grietas entre los socios del bipartito lucense. Este martes, la Xunta informó de que las pruebas del equipamiento (luz, sonido, imagen...) del nuevo edificio cultural se están retrasando por falta de potencia eléctrica y aseguró que está trabajando para buscar una solución junto a la empresa suministradora y al Concello, en concreto, con el gabinete de la alcaldesa. Añadió, además, que este ya le remitió una relación de los trabajadores municipales que se ocuparán de esos equipos en el futuro, cuando el auditorio sea entregado al Concello, con el objetivo de que reciban la formación correspondiente.

Sin embargo, el miércoles el equipo de la alcaldesa negó la mayor. Aseguró que, el 24 de julio, Lara Méndez envió una carta por correo ordinario y electrónico a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y que todavía no tuvo respuesta. En la misiva, la regidora solicitaba la convocatoria urgente de una mesa técnica para que "o personal que designe a consellería ofreza aos técnicos do Concello toda a información necesaria para que poidan apoiar as cuestións pendentes que fosen da nosa estrita competencia e acelerar as verificacións e os informes necesarios para que cando se recepcionen as instalacións veñan coa totalidade de garantías incluídas no proxecto". El equipo de la alcaldesa asegura que no hubo respuesta y que por esa razón se envió un nuevo correo electrónico a Vázquez reiterando la petición.

A la vez que se daban estas explicaciones, el primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo, afirmaba que "están en contacto os técnicos do Concello e os técnicos da Xunta", pero a la vez cargaba contra el delegado del Gobierno gallego en Lugo, José Manuel Balseiro, que rechaza recibirle hasta que la alcaldesa regrese de vacaciones. "Deixa claras as súas intencións. Non ten maior interese en que haxa un diálogo normalizado co Concello", afirmó Arroxo.