Dos auditoras Big Four quieren fichar a un lucense que hizo Ade en tres años

Dos de las cuatro multinacionales que prestan servicios de auditoría y consultoría y que forman parte de las llamadas Big Four ofrecieron un contrato a un estudiante lucense de Administración y Dirección de Empresas (Ade), Marcos Sachín Novo Yáñez, que se graduará en un mes después de haber cursado la carrera en tres años y no en cuatro, como establece el currículo oficial.

Marcos Novo se dirigió a estas empresas —consideradas dos de las cuatro más relevantes en auditorías a nivel mundial— para enviarles su currículo y buscar una oportunidad laboral. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que no solo le llegaba una oferta de trabajo por parte de Deloitte sino que también hacía lo mismo, Price Waterhouse Coopers (PWC), ambas con sede en Madrid.

La oferta de trabajo no es cualquier cosa: le proponen incorporarse a sus plantillas como auditor de cuentas a partir de septiembre. Marcos Novo está que no se lo cree y todavía no tomó la decisión definitiva sobre cuál elegirá pero lo que sí tiene claro es que, de momento, su futuro está en Madrid.

"Este último ano de carreira pásalo pensando que vai ser do teu futuro: se farás un máster, oposicións, un doutorado ou se buscarás un traballo. Eu decidín que me poñería a traballar e mandei o meu currículo ás auditoras Big Four, ás multinacionais máis importantes neste sector: Ernest & Young, KPMG, Deloitte e Price Waterhouse Coopers e, sorprendentemente, chamáronme de Price Waterhouse Coopers e de Deloitte. Non contaba con iso pero creo que valoraron que fixese a carreira en tres anos (o que demostra que son traballador) e ter ganas de aprender", explica Marcos Novo.

La oferta no solo incluye un buen contrato como auditor sino que, además, tendrá la oportunidad de hacer un máster en una universidad privada, que será costeado por las empresas "o que é, sen lugar a dúbidas, unha grande oportunidade que non che dan noutros sitios", opina el joven.

Lo curioso del caso es que Marcos Novo tomó la decisión de hacer Ade en tres años —a una media de doce materias por curso— como un reto personal después de un año frustrado en la titulación de Ingeniería Aeroespacial, a la que había llegado por vocación.

"Aprobei todo pero non me gustou e pensei que Ade podería gustarme máis por non ser nin letras nin ciencias puras. E púxenlle empeño e ganas. Ás veces solapábanse as clases, pero estou a piques de graduarme sen suspender nunca e sacando sobresaíntes e notables", dice, satisfecho.