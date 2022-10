"Na Audiencia tomáronse decisións para parar a Pilar de Lara porque non podía facer esas macrocausas"

Edgar Cloos Fernández é probablemente o maxistrado máis respectado de Lugo e toda unha institución no sistema xudicial local. Como el mesmo di, cando a Audiencia Provincial se construíu, el xa estaba alí. Preside desde hai lustros a Sección Penal do tribunal provincial e polas súas mans pasaron dun modo ou outro os casos máis soados da historia criminal recente de Lugo. Recoñecido pioneiro e activista do uso do galego no sistema de xustiza, sempre está nas apostas para presidir a Audiencia Provincial, queira ou non. Tentouno unha vez hai anos e parece que quedou queimado coa experiencia, porque nunca se volveu presentar ao cargo. Con todo, unha serie de rebotes provocaron que se tivese que facer cargo provisionalmente da presidencia e a caótica situación do Poder Xudicial fixo que dous anos despois siga no posto, moi ao seu pesar. É en calidade de presidente provisional da Audiencia como concede esta entrevista, polo que avisa de que vai ser "moi institucional". Xa xulgarán vostedes.

Dous anos de presidente provisional da Audiencia é comerse un marrón?

Pódese dicir que me caeu encima un ‘marroncillo’, non hai que esaxerar porque en Lugo tampouco hai moitos problemas. Levo en Lugo 33 anos case e na Audiencia, 30. Son o máis antigo desde hai moitos anos, por iso sempre fun o presidente cando estaba ausente o titular. Pero era cousa dun mes ou dous, non facía nada que non fose urxente. Agora asumín a necesidade de facer cousas, e de feito estounas facendo, afrontando problemas que poidan ter os compañeiros, relacións dos xulgados co TSXG... Asumín as funcións de presidente titular ao ver que isto ía de verdade. Aínda que son intruso.

Hai terna de candidatos para cando se retome o proceso de elección da presidencia?

(En ton de broma) Nin se sabe se se vai elixir presidente da Audiencia ou se vai seguir isto por quendas de antigüidade, que visto o visto é unha posibilidade.

Esta situación débese ao bloqueo do CGPJ. Cal é a opinión dos xuíces sobre o tema, porque os cidadáns vemos un espectáculo pouco edificante?

Absolutamente. A sensación xeneralizada entre os xuíces é de vergoña. E tamén medo de que esta situación de disparate ao cidadán, que non está metido nisto porque afortunadamente a inmensa maioría non pasa por un xulgado nunca (eu nunca fun a un xulgado que non fose para estar detrás da mesa) ou como moito vai ao Rexistro Civil, lle faga crer que estamos metidos nestas disputas absurdas. Estamos todos avergoñados.

Desde o seu punto de vista, como se reparte a responsabilidade entre as dúas partes?

A responsabilidade é política, absolutamente. Despois os vogais do CGPJ poderían reaccionar dun xeito ou doutro, como o presidente, que reaccionou de maneira bastante tardía pero á súa forma. Pero está claro que, tal e como está agora a lei, os nomeamentos son unha responsabilidade dos políticos, se non lles dá a gana non lles dá, obstínanse e de aí non saímos. O problema é que é un tema que quizais non teña efectos electorais e por iso non lle dan importancia, pero é un problema tremendo, é unha institución importantísima para un Estado democrático. É imposible pensar nunha sociedade democrática que funcione cun Poder Xudicial arbitrario e a gusto do consumidor.

É complicado que a xente entenda que a inmensa maioría dos xuíces, os que os van xulgar nos xulgados, non teñen nada que ver con toda esta guerra.

Nada que ver, o cidadán vai ser xulgado con total independencia. Ademais, moitos dos maxistrados que están como vogais do CGPJ nin sequera están aí como maxistrados, están noutras funcións. Se non, apañados estabamos, se eu no meu xulgado actuase como están a actuar estas persoas. Estamos na máxima expresión do uso alternativo do Dereito, a imaxe que está a dar España no mundo é horrorosa.

Canta parte de responsabilidade teñen os xuíces, como corpo corporativo, na politización da Xustiza?

Os cidadáns estamos afeitos a escoitar falar da asociación conservadora e a progresista de maxistrados e que delas saian os candidatos ao Poder Xudicial. Si, é verdade. Hai que partir dun dato, que os xuíces son persoas, teñen a súa ideoloxía e a súa forma de ver a vida. E as leis teñen unha marxe de interpretación que necesariamente se ve influída pola cosmovisión de cada un dos xuíces. Na orde normal non creo que inflúa, pero si á hora de aplicar medidas de maneira máis ou menos rigorosa. Conta a experiencia vital, porque ás veces dáste conta de que nun determinado momento, nun mach point, puideches acabar dun lado ou doutro. Esa visión axúdache moito a comprender e a aplicar a lei, sempre dentro duns límites.

Precisamente esa é unha das críticas máis habituais que se poden escoitar na rúa e mesmo nos corredores dos xulgados, que moitos deles parecen descoñecer a sociedade á que xulgan. É unha visión correcta?

Evidentemente, é unha carreira estraña. Entras de xuíz novo, con 25 ou 30 anos, pero despois de pasar unha chea de anos dedicándote só a estudar. E entras ti só cun poder inmenso. Napoleón dicía que quixera ser xuíz de instrución. É que o pode todo, e todos empezamos así. Corres o risco de sentirte un pouco sobreactuado, necesitas un pouso vital e intelectual que che axude a comprender a vida. Pero ese risco existe neste tipo de carreiras nas que estás ti só e cun poder tan grande, podes suspender os dereitos constitucionais dun cidadán. Pero, en xeral, eu vexo xente sensata e sen dúbida co tempo melloramos todos. É a propia condición humana ir minimizando os erros.

Falando de sensatez, nos xulgados de instrución de Lugo sucederon cousas asombrosas durante moito tempo, cun regueiro de macrosumarios e de investigacións desbocadas que mesmo acabaron coa xuíza Pilar de Lara sancionada. Cal foi a responsabilidad da Audiencia, como tribunal de recurso, en que a bóla medrase dese xeito?

Os sumarios agora están canalizados. Algún tema segue con atraso porque non se consegue canalizar, pero moi pouco. E a Audiencia non coñece dun asunto máis que o que lle mandan, o tema concreto que nos presentan as partes. Na Sección Penal tomáronse decisións apoiando á instrutora e outras veces parándoa, dicíndolle que tiña que desgaxar, que debía ir doutra banda, que non se podían facer esas inmensas macrocausas. Pero en temas concretos, só podemos funcionar co que nos chega, non con criterios xornalísticos ou da rúa. O que se recorre é un tema puntual, non a causa.

Presentaron recursos nos que se alertaba de investigacións prospectivas, de escoitas excesivas, de indefensión... Xusto as mesmas irregularidades polas que logo foi sancionada a xuíza. Pistas si había.

E así o dixemos na Sección Penal da Audiencia, en moitísimos autos xudiciais. Deberiamos dotar o sistema de instrumentos para un maior control e capacidade de sanción de determinadas accións xudiciais? De sanción non o sei, de control si. Pero é moi difícil poñer coto a unha instrución que se está facendo, poderiamos estar a esconder un delito, hai que actuar con pés de chumbo. E para controlar o proceso xudicial está o ministerio fiscal, que é o que está presente en todo o procedemento desde o seu inicio.

Como está a Xustiza en Lugo?

Ben, dentro do que é o disparate xeral do mundo xudicial no que nos movemos. En Lugo houbo un presidente da Audiencia, xa falecido, que sempre dicía: "Isto non tocou fondo, aínda faltan anos". E aí seguimos, empeñados en buscar unha sima que non teña fondo. Dentro destas circunstancias, en Lugo, como case todas as cousas, en xeral é perfectamente aceptable. Iso si, movéndonos nuns parámetros de tempo disparatados, con dilixencias que levan dez anos de investigación e non sei cal é a súa finalidade.

Referíame non só ao Penal, que é a súa sección, senón en xeral.

Todo está incardinado coa situación económica. O tema civil ou o laboral está influído pola crise e, fundamentalmente, por temas inmobiliarios (hipotecas), bancarios... Isto xera unha cantidade de traballo que o sistema non é capaz de asumir. Eu creo que habería que ir a un sistema distinto, moi baseado na intermediación extraxudicial. Pero que funcionase de verdade, porque se agora imos á mediación e logo acábase no xulgado igual non se arranxa nada. Hai moitos temas que deberían solucionarse coa mediación, por exemplo en dereito de familia. Non pode ser que por cada libro que haxa que comprar ao neno se xere un preito entre os pais no xulgado. Nós chegamos a celebrar unha vista para ver que tipo de anestesia lle tiñan que poñer ao neno nunha operación, se local ou xeral; o papá dicía unha cousa e a mamá outra, así que tivemos que chamar a un forense para que nos dixese. Ese tipo de cousas non se deberían resolver nun xulgado, non está para resolver disparates interfamiliares. Hai que poñer coto a estas cousas, e debe ser a través da mediación administrativa, non pode estar todo xudicializado. A Xustiza necesita unha reforma radical, de estrutura. Haberá que ver os cambios que están previstos, como a centralización dos xulgados de cada provincia; en teoría e desde o punto de vista da organización, perfecto, pero haberá que velo desde un punto de vista social: acabar cos partidos xudiciais cando moitos estamos preocupados polos problemas do despoboamento non parece o mellor. Tamén habería que poñer un coto procesual, non pode ser presentar un recurso e outro e outro que paralizan os procedementos. Hai que ser máis resolutivos, como en temas como o da competencia; aí está o caso do Pitanxo, que en lugar de discutirse o tema, estase a discutir se a competencia é de Vigo, de Marín ou da Audiencia Nacional. Iso non pode ser.

Cal é a situación de persoal e medios en Lugo?

A falta de medios e de persoal é algo endémico. Incluída a falta de xuíces, que non son capaces de resolver tantísimos temas. Creo que temos unha media de once xuíces por cada 100.000 habitantes; en Alemaña son 21. Algo quere dicir.

Hai sensación de baile constante de xuíces en Lugo. É real?

Pois non é dos sitios que máis, non teño esa sensación. Si que xorde ese tema nos pobos e iso si cansa moito aos avogados, porque cada xuíz temos as nosas propias teimas procesuais. Supoño que esas cousas non deberían quedar ao arbitrio do xuíz, debería haber uns programas de actuación do persoal modernos e rápidos. Mesmo no tema do galego é complicadísimo redactar unha resolución en galego porque os trámites anteriores e posteriores son unha molestia. Iso si, eu non vexo un problema co idioma; hai anos si, pero xa non.

A súa é unha profesión que dá grande importancia á posta en escena. Pero, ademais, é vostede un amante do teatro e mesmo chegou a actuar como afeccionado. Como vai a súa carreira teatral?

Está frustrada ultimamente. Apuntaba moi ben, pero ultimamente co teatro de toga doume por satisfeito. Coa escenografía de toga, que é moi poderosa e creo que está ben. Na miña vida non son nada formalista, pero creo que hai que darlle á Xustiza a trascendencia que ten.