La Audiencia reduce a delito leve el caso de la perra Katalina que instruyó De Lara

La Audiencia Provincial de Lugo acaba de dictar un auto en el que, atendiendo al recurso interpuesto por el ministerio fiscal, establece que el llamado caso de la perra Katalina, instruido por la jueza Pilar de Lara, se resuelva como un delito leve y no como uno grave como pretendía esta magistrada cuando estaba en su plaza.

La diferencia es sustancial. La pareja que era dueña de este can se enfrentará en su juicio a una pena de entre tres meses y un año sin poder tener un animal y a una sanción económica, en vez de a una petición de prisión como ocurriría si el procedimiento fuese por un delito grave, como aducía Pilar de Lara.

Este tribunal aclara que el auto que ha dictado se refiere al periodo que transcurrió desde que los dueños de la perra se personaron en el hospital veterinario Rof Codina y exigieron que les entregasen el animal hasta que este fue decomisado, por orden judicial, con el fin de que fuese intervenido quirúrgicamente de las fracturas que sufrió en las patas traseras.

El can se cayó en noviembre de 2017 a la calle desde el piso que ocupaban sus propietarios en Camiño Real, en el barrio de A Milagrosa de la capital lucense.

La Audiencia Provincial advierte de que no entra a valorar cómo se produjo la caída de Katalina, debido a que, según precisa, la propia jueza no pudo acreditar en su investigación si fue arrojada al vacío por una persona y en el caso de que así hubiese sido no pudo identificarla.

Sí entra a valorar la Audiencia Provincial si esa conducta de sus propietarios influyó en el padecimiento de la mascota. Así, aprecia que las lesiones "ya se habían producido con anterioridad, sin que se haya acreditado intervención alguna de los investigados en ese resultado lesivo", ni tampoco que se produjese "un agravamiento" de las mismas debido a "la conducta omisiva" de estos.

Pilar de Lara abrió la investigación en noviembre de 2017 a raíz de tener conocimiento, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, de que una perra sufrió lesiones porque se había precipitado al vacío desde la ventana de un edificio en Camiño Real.

La jueza imputó entonces a la pareja que era dueña de Katalina como sospechosa de arrojar al vacío a su mascota. Además, adoptó entonces una serie de medidas que eran novedosas, como la retirada de la patria potestad a los propietarios, órdenes de alejamiento y la entrega en adopción del animal.

Dos años después De Lara cerraba el caso, en un extenso auto de 35 folios, proponiendo que la pareja fuese juzgada por un delito de maltrato animal —aunque no pudo acreditar que le causasen las lesiones— por llevárselo del hospital veterinario Rof Codina.

La perra vive feliz en una finca

Katalina está acogida actualmente por una persona que quiere adoptarla y está ya recuperada de las heridas que sufrió en las patas, aunque se resiente aún de la experiencia que vivió y tiene miedos, según explica una lucense que está al tanto de la evolución del animal.



La recuperación, tras se operada de las patas, fue bien, pero tuvo su complejidad, porque la perra arrastraba miedos y fobias.



También está acogida en una casa, igualmente en un chalet con jardín, Margarita, la otra perra que vivía con Katalina. En su nuevo hogar la llaman Samba y la adoran. Han tenido que operarla dos veces de un ojo, pero por lo demás está bien. Engordó, es juguetona y se relaciona bien con otros perros con los que convive.



Margarita está perfectamente adaptada a su nueva familia y además tiene una vida envidiable. En Lugo reside en un chalet, pero la familia que la acoge tiene casa en la costa y viaja con frecuencia a la playa.