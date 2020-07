La Audiencia Provincial de Lugo ha determinado que el caso Vendex, una de las piezas de la operación Pokemon que todavía seguía en el juzgado de instrucción 1 de Lugo, se despiece a su vez en una treintena de causas y se envíen al juzgado decano para que este las reparta a los juzgados correspondientes (los hay por toda Galicia y buena parte de España) para que cada uno decida al respecto. Admite de esta manera el recurso de la Fiscalía contra una de las últimas decisiones que firmó la jueza Pilar de Lara antes de abandonar su puesto por la sanción del CGPJ.

De Lara había insistido en mantener bajo su control todo lo relacionado con las adjudicaciones de servicios a la empresa Vendex, fueran de la administración o el lugar de España que fueran, hasta acumular durante años una instrucción de 143.000 folios y más de 250 imputados. La Fiscalía de Lugo alegó que "no solo complicaría la vista oral hasta hacerla inabarcable, sino que sería completamente absurdo".

Según el recurso del ministerio público, ahora confirmado por la Audiencia Provincial, la jueza se basaba en "meras apariencias" para defender que los implicados en el caso Vendex tienen conexión entre sí. De hecho, desgranan las personas que se investiga en cada rama y, salvo una, que aparece en varias, el resto no tienen relación entre sí.

IMPOSIBLE. Según indica la Audiencia en su resolución, "frente a los extremos que refiere la jueza relativos a la posible impunidad de un delito de organización criminal o la dificultad del tipo de blanqueo de capitales, que no resultan insalvables, se alza, no ya la dificultad, sino la práctica imposibilidad de abarcar en un solo procedimiento, el enjuiciamiento de más de 250 investigados o las múltiples tramas que supondrían la inoperancia del juicio". De este modo, dicta que "tal y como ya expuso esta sala en otros magnos procedimientos de ese juzgado, no puede pivotar la conexidad de las diversas causas en que en todos ellas intervenga el mismo grupo empresarial, cuando las operaciones que se tildan supuestamente de ilícitas tienen destinatarios o colaboradores diferentes".

Así las cosas, el juzgado de instrucción 1 seguirá con investigación únicamente de las actividades de Vendex en Lugo y el resto se enviará al decanato, para que este a su vez remita cada caso a su juzgado territorial correspondiente. Es el mismo camino, por otro lado, que ya han seguido la mayor parte de las otras piezas de la operación Pokemon, decenas de las cuales han sido archivadas en sus juzgados de destino.