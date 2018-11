La Audiencia Provincial de Lugo comunicó este viernes el archivo de la causa que mantenía abierta la magistrada Pilar de Lara contra el que fuera conselleiro de Industria en el bipartito y diputado autonómico del BNG Fernando Blanco.

El sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el excargo público nacionalista se produce siete años después de su imputación y un año más tarde de que fuesen condenados, a menos penas de las solicitadas, el empresario Jorge Dorribo, cuyas acusaciones motivaron la imputación de Blanco, y otros doce acusados en la conocida como operación Campeón por fraude en subvenciones públicas y tráfico de influencias.

Fernando Blanco dejó la primera línea de la política en 2011. El día de San Froilán presentó su dimisión como diputado autonómico y anunció su renuncia a concurrir, como estaba previsto, como candidato del BNG al Senado en las elecciones legislativas que se celebraron a finales de ese año.

El tribunal califica las acusaciones de Dorribo de "erráticas" y dice que no tienen soporte documental alguno, ni testifical

La instrucción de la operación Campeón la inició la jueza Estela San José, que después envió a reparto la pieza separada que afectaba a Fernando Blanco, que le tocó en suerte a Pilar de Lara, a la que ahora se le ha abierto un expediente por dilaciones indebidas.

El auto judicial hecho público este viernes basa el sobreseimiento en dos puntales: la demora en la instrucción y la falta de credibilidad de las acusaciones vertidas contra Blanco por el principal investigado, el dueño del desaparecido emporio Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, ya que no fueron corroboradas.

La Audiencia Provincial de Lugo argumenta, en primer lugar, que "señalar que todavía restan diligencias por practicar, no puede servir de base de manera genérica para sostener una imputación en el tiempo" y además cuando, según precisa el tribunal, "solo se basa" en la declaración que realizó el principal investigado en 2011.

NO LE DA VERACIDAD. La Audiencia va desmontando una tras otra cada acusación que vertió Jorge Dorribo contra Fernando Blanco porque considera que "carece de cualquier corroboración periférica que pueda dar credibilidad suficiente a sus manifestaciones".

El político, según el tribunal, "acredita que realizó dos pagos, cuya constancia documental obra en autos y que entregó otro vehículo para la compra"

La primera acusación a la que no da veracidad es que Fernando Blanco recibió un anillo por adjudicarle el servicio de limpieza municipal a la firma de un amigo suyo, si bien esa joya acabó en las manos de la esposa de este empresario. "Carece de todo soporte documental que la avale, y ningún testimonio corrobora la existencia de una pretendida irregular concesión", apunta el tribunal.

Tampoco da crédito a que Dorribo le atribuyese que agilizó una declaración de agua minero-medicinal sin análisis de calidad, cuando no le competía a su departamento si no a de Sanidade.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL. El dueño de Nupel también dijo que le entregó importantes sumas de dinero a Blanco para que favoreciese operaciones de sus empresas. Pero la Audiencia descarta esa acusación porque "la exhaustiva investigación patrimonial de la que fue objeto, no solo el recurrente, sino un amplio entorno familiar, no arroja un enriquecimiento que evidencie la apropiación d que afirma Jorge Dorribo".

Otra acusación que echa por tierra en el auto es la de que el principal imputado de la operación Campeón le compró un turismo al exconselleiro. El político, según el tribunal, "acredita que realizó dos pagos, cuya constancia documental obra en autos y que entregó otro vehículo para la compra".

La última manifestación de Dorribo contra Blanco que la Audiencia califica como "errática" es que favoreció la concesión de una subvención de 1,4 millones a Laborartorios Nupel a cambio de participaciones en sus sociedades de Andorra y Camerún. "Tales afirmaciones carecen de soporte documental fiable o testifical alguna", recoge el auto judicial, en el que también apunta que todos los que intervinieron en la adjudicación de la ayuda negaron su "intermediación torticera".

Fernando Blanco: "Sinto máis rabia que satisfacción porque xa pasaron case oito anos"

Que supón o arquivo da causa?

Sinto máis rabia que satisfacción porque xa pasaron case oito anos. Supón o fin dun proceso que nunca se debeu dar, nin con tanto tempo. Ímos para oito anos, pasaron tres xuíces, un número indefinido de fiscais, múltiples informes policiais que coincidían un detrás doutro en que non había enriquecemento, de que non había unha millora do patrimonio, pero sistematicamente servían para seguir prorrogando, prorrogando, prorrogando ate o día de hoxe.

Que reflexión fai sobre a xustiza despois de ter que esperar tanto tempo?

A xustiza ten un problema importante que ten que resolver. Non pode haber instrucións deste tipo. Entendo perfectamente que os procesos, algúns máis complexos —este non o era especialmente— poidan durar. Pero non se poden dilatar no tempo dunha maneira indefinida. A xustiza ten que ter mecanismos para controlar iso, porque se non en moitos casos beneficia aos que finalmente son culplables, que saen con penas lixeiras debido a dilacións, fallos nos procesos... En Lugo dá a sensación que esas dilacións é a práctica habitual. O Consejo General del Poder Judicial ten responsabilidade para que non duren in aeternum instrucións que debían estar rematadas fai tempo. Un comeza a preguntarse, se ten o poder xudicial mecanismos de control sobre as súas propias actuacións ou hai que colocalos fóra? É un debate que se ten que dar.

Coida que o CGPJ vai tomar medidas contra a maxistrada Pilar de Lara, que instruíu a súa causa?

Xa iniciou un expediente disciplinario a Pilar de Lara porque entenderá que se está dando unha situación irregular. Eu desde logo estou atento a cada paso que dá e estarei informado porque eu son un dos que denunciou este tipo de situacións. Estou pendente de que fai. Se o CGPJ non resolve este tipo de problemas os cidadáns van empezar a dubidar de que o sistema de xustiza funciona e iso é un risco sempre nun estado de dereito.

Que pasos pode dar?

A capacidade que se ten nestes procesos é nula. Non podes nin reclamar polo menos os honorarios dos avogados. A marxe que queda é intentar que isto non continúe así e que a xustiza mellore. Necesitará máis medios, haberá que darllos, pero necesita tamén dunha reflexión profunda dos propios xuíces e dos propios órganos que teñen que estar controlando o bo funcionamento da xustiza.

Ademais do evidente custo político que lle causou, que factura persoal lle pasou este procedemento?

Quero agradecer especialmente á familia e aos amigos que estiveron aí e tamén ao Bloque Nacionalista Galego. Lembro que naquel momento incluso o que era o noso portavoz non estaba moi de acordo con que eu dimitira, pero era unha campaña electoral e a min me parecía que non se podía mezclar isto co Bloque.

Puxo entón o listón moi alto?

A min parecíame razoábel que cando hai unha imputación contra un responsable político este dimita, se defenda e deixe que actúe a xustiza e que o partido siga facendo a súa vida normalizada. Se me preguntas agora, eu teño dúbidas porque esas cuestións hai que resolvelas nun espazo de tempo, o que non pode ser é que un se tire dez anos cunha imputación para que ao final teña un resultado de sobresemento, moi fundamentado no meu caso. Non pode suceder. Os partidos teñen que ir a unha reflexión, como a xustiza, a ver que está pasando porque moitas veces tamén se xoga a través do poder xudicial cuestións de carácter político. Antes non se facía tan habitualmente, só en casos xa moi extremos, pero agora parece que se convirte nunha arma política. Iso é un perigo, converter a xustiza no vengador dos problemas políticos que poidan existir. En Lugo tivo un coste político esencialmente nalgúns partidos e haberá que analizar ao final que pasou e cales son os resultados.

Que reflexión fai entón sobre que en 2015, despois das municipais, o BNG condicionara o seu apoio ao PSOE para seguir gobernando no Concello de Lugo a que marchara o alcalde López Orozco, imputado entón en varias causas, a maioría xa arquivadas?

Os partidos terán que analizar se é a millor das medidas. Hai que facer unha reflexión sobre iso. No meu caso a min parecíame razoábel, máis nun proceso electoral, separar os problemas que podía ter cos da organización. Pero a vista de como está evolucionando isto, hai que darlle unha volta. Porque pode ser utilizado por determinados grupos ou individuos para combater a determinadas políticas ou a determinados políticos. Pódese utilizar a xustiza para iso, polo que hai que estar atentos.

Fixo autocrítica sobre as axudas concedidas á empresa do principal imputado, Jorge Dorribo?

Nese proceso de concesión de subvención nin siquera a asinaba eu. O proxecto en si non era malo, outra cuestión é como se executou. As subvencións danse sempre coas máximas garantías, outra cousa despois é a utilización que se queira facer con elas.

Pensa volver á primeira liña da política?

Fóra da política hai vida e é estupenda tamén. Non teño agora mesmo ningún interese. Pero hai cuestións que si me preocupan moito, como o funcionamento da xustiza e os abusos que se cometen desde a xestión das grandes empresas, que igual a través dunha asociación é un traballo que me pode satisfacer.