La Audiencia exculpa a un empresario de inducir al aborto en el caso Carioca

El empresario Ricardo Lago quedó exculpado en el caso Carioca después de nueve años pendiente de la Justicia y tras haber pasado en su día más de dos meses entre rejas por un delito de inducción al aborto de una prostituta. La Audiencia Provincial de Lugo revoca un auto del pasado mes de agosto, donde el juzgado que dirige Pilar de Lara había decidido pasar el caso a procedimiento abreviado, es decir, la antesala de la solicitud de penas y el posterior juicio.

El empresario fue detenido a principios de noviembre de 2009 y estuvo en prisión desde el día 6 de este mes hasta el 16 de enero de 2010. Se le acusaba de coaccionar a una prostituta del Queens para que abortara, después de que esta le confesara que esperaba un hijo suyo. Lago, según la mujer, iba habitualmente al club a manterner relaciones con ella y no usaban preservativo. En ese proceso para que la chica abortase también intervinieron García Adán, encargado del club, un médico que ejercía de ginécologo y un policía local, contra quienes la causa continúa. La víctima declaró que el empresario dejó de cogerle el teléfono y que, cuando logró hablar con él, le dijo que ella no tenía nada, ni estudios, y que no podía ser madre. También le insistió en que él tenía familia y no podía afrontar un hijo fuera del matrimonio.

La Audiencia entiende que no hubo una actitud «coactiva» por parte del empresario, «más allá de la situación que, sin duda, es la que se produce usualmente entre progenitores cuando uno de ellos quiere que se interrumpa el embarazo y el otro se opone a tal interrupción».

Excavaciones Ricardo Lago fue a la quiebra dos años después, en plena crisis de la construcción. Su gerente cayó en desgracia, intentó reflotar la firma, pero empezó a sufrir problemas de salud y nunca lo logró.