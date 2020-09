Atraviesa su coche al quedar excluida de un asfaltado en Lugo y se lo llevan

Sin acceso asfaltado hasta su casa y sin coche. Así se quedó este viernes Teresa Rodríguez, una vecina de Rego do Espiño que decidió dejar su vehículo en medio de la vía en protesta porque el Ayuntamiento descartó asfaltar todo el barrio. Su acción de protesta acabó con la grúa llevándose el automóvil y con las máquinas realizando los trabajos de pavimentación previstos con toda normalidad.

La mujer se queja de que el Ayuntamiento solo asfalta Rego do Espiño "hasta la urbanización donde viven los ricos y nos deja de lado a los demás". La decisión estaba tomada desde hace tiempo y la vecina decidió recurrir al Valedor do Pobo, pero el Ayuntamiento hizo el asfaltado antes de que se resolviera su reclamación, lo que hizo subir varios grados su indignación.

La mujer se lamentaba este viernes, sobre todo, de la "discriminación", ya que decía: "Me hubiera salido más barato pagar yo el asfalto, porque al final me he gastado mucho más dinero en intentar que el trato sea igual para todos".

El episodio de este viernes la abocó de paso, decía, a dar marcha atrás a su decisión de donar metro y medio de su finca para permitir la ampliación de la pista. El camino se ensanchó notablemente porque tanto ella como el vecino de enfrente cedieron metro y medio de sus fincas para ampliar la carretera. "Como la cedí de palabra y no hay documentos, renuncio a seguir adelante con esa cesión, porque esta discriminación no se le hace a unos vecinos que llevan contribuyendo toda la vida", sostenía la mujer. En todo caso, pierde, ya que ya había reducido de hecho su finca, construyendo el nuevo muro, por lo que ahora tendrá que volver a hacer un nuevo cierre, reconocía.

El área de infraestructuras, que dirige Alexandre Penas, defendía esteviernes que se dejan sin asfaltar los 150 metros que denuncia la vecinos "por criterios técnicos". La concejalía sostiene que el tramo que queda sin pavimentar ahora es el que mejor está de toda la pista y que completar la obra hasta los 150 metros que quedan fuera hacía que se fuera de presupuesto. Alegó también que la contratación era más simple si se limitaba al tramo que se ha arreglado.

La decisión no quiere decir que, más adelante, no se asfalte el tramo que ha quedado fuera ahora, señalaba la concejalía.