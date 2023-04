'Atrápame se podes' busca en Lugo a quen queira o seu bote

Atrápame se podes, programa presentado por Paco Lodeiro, chega a Lugo co obxectivo de atopar novos participantes. O equipo do concurso de preguntas e respostas da Televisión de Galicia realiza este mércores 26 o seu cásting na Praza Maior lucense para procurar xente espontánea e divertida, que queira vivir unha experiencia audiovisual única.

A selección levarase a cabo en horario de mañá —11.00 a 14.00 horas— e de tarde —16.00 a 19.00 horas—. A única condición para participar é ser maior de idade.

No caso de non poder acudir, as persoas interesadas tamén poden enviar un vídeo de presentación e os seus datos de contacto, incluíndo o nome completo, teléfono, idade, lugar de nacemento e ocupación, por Whatsapp ao 629 613 376 ou ao correo [email protected].

Os candidatos terían a oportunidade de gañar un bote que xa supera os 82.000 euros. No caso de non poder facerse con esta gran cifra, en cada programa o gañador levaría 200 euros.

O concurso leva repartidos entre os seus concursantes máis de 126.000 euros dende a súa estrea. Hai quen levou, ao saír victorioso nos chanzos, o petisco diario de 200 euros e houbo quen xa meteu no peto un bote, coma fixera en verán de 2021 un concursante, Ramiro Vidal, de Oleiros. O Atrápame continúa as súas emisións de sábado a mércores ás 22.00 horas. como líder nas noites televisivas da Galega.