Atrapados por el desfile una hora dentro de murallas con un bebé con fiebre

Una familia lucense vivió momentos de gran angustia el pasado sábado, coincidiendo con el paso del desfile de las asociaciones castrexas y romanas por la Ronda da Muralla, al no poder salir de dentro de murallas cuando se disponían a llevar a su hijo, de tan solo veinte días de vida, a Urgencias del Hula dado que presentaba fiebre alta.

Esta familia sacó el coche del garaje, en la calle Amor Meilán, el pasado sábado, sobre las ocho y cuarto de la tarde, un cuarto de hora antes de que comenzase el desfile, en el paseo peatonal de la Ronda, y un cuarto de hora después de que se hubiese cortado al tráfico la calle.

El padre del pequeño, Luis López-Caloto Armesto, intentó salir primero por la puerta de San Fernando pero un policía local le indicó que no podía y le instó a que se dirigiese a la puerta anterior, la de A Estación. Así lo hizo y, según su versión, también se le prohibió salir dado que el desfile ya se aproximaba entonces a ese lugar.

Me dijo que llamase a una ambulancia y si no, que tendría que esperar a que acabase de pasar el desfile y se abriese al tráfico la Ronda. Finalmente, me propuso intentar salir por Bispo Aguirre. Lo intenté, pero me fue imposible», afirma el padre.

La familia tuvo que esperar el pase del desfile —una hora, aproximadamente— para poder dirigirse hasta el Hula, donde el pequeño permanece ingresado al haber indicios de una infección vírica, aunque sin gravedad.