Un atracador pide que le rebajen la pena porque no fue "brutal"

Un encapuchado que asaltó a un hombre delante de su domicilio fue condenado a un año de prisión y recurrió la pena alegando que la violencia que ejerció no fue "especialmente brutal". El tribunal, sin embargo, no apoyó su alegato y confirmó la condena.

Los hechos sucedieron sobre las diez de la noche del 1 de septiembre de 2014, cuando el acusado y otro compinche abordaron a un hombre cuando estaba abriendo la puerta de su domicilio. Los asaltantes, que llevaban su rostro tapado con un pasamontañas, agarraron a la víctima, le taparon la boca para que no gritara, lo empujaron hacia el interior del inmueble y lo llevaron a la fuerza hacia la puerta de su domicilio con la intención de robarle.

El hombre intentó abrir la puerta del portal, pero la llave se rompió dentro de la cerradura y la víctima comenzó a pedir auxilio, por lo que los asaltantes huyeron escaleras abajo, "sin lograr apoderarse de objeto alguno". A consecuencia del asalto, el afectado tuvo eritemas en una mejilla y sufrió daños en la cerradura.

El Penal número 2 de Lugo condenó al acusado a un año de cárcel como autor de un delito de robo con violencia y absolvió a su compinche, al considerar que no quedó probada su participación "en los hechos violentos". El condenado presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo alegando que no actuó de un modo "especialmente brutal", pero la sala explica que, para ser condenado a una pena inferior, los hechos tendrían que ser "especialmente débiles, y eso no es lo que ha ocurrido en el presente supuesto, en el que dos personas con pasamontañas, agarraron a la víctima, le pretendieron tapar la boca y lo empujaron para entrar en el domicilio", concluye.