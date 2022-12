Atracan a un policía jubilado de 76 años junto a la estación de autobuses

Ildefonso Águeda, un policía nacional jubilado de 76 años, fue atracado este jueves a plena luz del día en el entorno de la estación de autobuses. El ladrón le atacó por la espalda, lo tiró al suelo y se llevó una cartera con 400 euros, además de boletos de lotería y documentación.

Águeda, que ejerció casi toda su carrera de 42 años en Santa Coloma de Gramenet pero acabó jubilándose en la comisaría de Lugo, reside ahora en Sarria. Este jueves por la tarde se subió a un bus para acudir a una cita médica, le dejó en San Roque y dirigiéndose a la consulta tomó la Rúa Hermanitas. Al llegar a la altura de la esquina con la Rúa Dinán, observó a "un hombre con mala pinta que cruzaba desde la estación de autobuses". Se fijó en que llevaba una capucha puesta. Él llevaba en una mano un paraguas y en la otra la cartera con la documentación médica.

"Se puso detrás de mí y me echó la mano al bolsillo. Me empujó para que cayera al suelo y, para que no me levantara, me puso el pie encima. Cogió la cartera y salió corriendo hacia San Roque", explica.

Dentro llevaba 400 euros en efectivo, billetes de Lotería Nacional para el sorteo de este jueves, boletos de la Primitiva y Bonoloto y su documentación personal, incluido un carné que lo identificaba como miembro de la Policía.

Con la ayuda de un hombre y una mujer, se trasladó a la clínica Adeslas, donde tenía su cita y fue atendido por los médicos de las heridas provocadas por la caída. Allí se personó la Policía Local para tomarle los datos. Águeda se queja de que los agentes no le llevaran a la comisaría de la Policía Nacional a poner la denuncia, especialmente al ser él un compañero.

Finalmente, se trasladó caminando a presentar la denuncia y explica que, en comisaría, los agentes le indicaron que podía tratarse de un delincuente habitual. "Me pareció que tienen claro de quién puede tratarse. Por la descripción de su complexión física, era un hombre alto, creo que saben quién es", apunta. Además, explica que las cámaras de vigilancia de la estación pueden ayudar con esa identificación.

También supo tras su atraco que un hombre que contempló la escena salió corriendo tras el ladrón cuando él empezó a gritar advirtiendo de que le había quitado la cartera.

Da por hecho que no va a recuperar el dinero y ya ha alertado del robo de la lotería por si alguno de los números resultase premiado, pero confía en la posibilidad de hacerse con la cartera.

Explica que se anima a contar su caso para que "la gente sepa lo que pasa" y en demanda de que haya "más presencia policial en las calles". Llama la atención sobre el hecho de que ocurrió en una zona céntrica, transitada y a una hora temprana de la tarde y se muestra muy agradecido por la ayuda de los viandantes.