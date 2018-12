Atraca a punta de navaja a un amigo y afronta 5 años

LUGO. Salieron juntos una tarde a tomar algo en compañía de otros amigos, hace ya dos años, y acabaron la noche en comisaría por un supuesto atraco que ellos mismos protagonizaron. Según explicó el denunciante en la sede de la Policía Nacional, dos de sus amigos le robaron sus pertenencias a punta de navaja, llegando a golpearle con gran violencia. Los acusados lo negaron, pero la trifulca llegó a los tribunales y el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo celebró el jueves la vista por este caso.

El juicio se celebró únicamente contra G.L.G., ya que el otro acusado -con iniciales J.R.R.- se encuentra actualmente en paradero desconocido. Sobre este último pesa una orden de busca y captura y será juzgado cuando consigan localizarlo.

El ministerio fiscal mantiene que el 16 de enero de 2016, sobre la una de la madrugada, los acusados caminaban por la Rúa Tui y en un momento dado abordaron a la víctima. Uno de ellos, le colocó una navaja al cuello y le reclamó todo el dinero que llevara encima. Además, como el hombre no accedía a sus peticiones, los asaltantes le propinaron un puñetazo en la cara. Finalmente, los acusados se apoderaron de su cartera, que contenía 80 euros en efectivo, así como de unos auriculares, un mechero y un paquete de tabaco.

Según declaró la víctima, G.L.F. lo cacheó y le arrebató sus pertenencias mientras el otro acusado le ponía la navaja al cuello. «Lo conozco desde hace 22 años. Éramos amigos e íbamos a tomar algo a la zona de A Milagrosa. Por el camino me dijeron que iban a un bar que había cerca de un callejón y yo ya desconfié, así que cogí la cartera del bolsillo del pantalón y la guardé en mis partes, pero después la encontraron y me la quitaron a golpes», dijo.

El acusado, por su parte, contó que era amigo del denunciante y que esa noche estuvieron tomando algo en varios bares de la capital. «Bebimos bastante y, sobre la una de la madrugada, lo acompañamos a su casa, en el barrio de A Milagrosa. No pasó absolutamente nada de lo que dice y no sé nada de las lesiones que tenía después, cuando fue al médico. Cuando nos separamos, él estaba perfectamente», aseguró.

La víctima se ratificó el jueves en la denuncia que interpuso contra su amigo. «Lo conozco desde hace 22 años», comentó

El hombre dijo además que no habían discutido. «No tuvimos ningún problema, ni esa noche ni antes. Aún hoy no entiendo que me denunciara», apuntó.

En el juicio también prestaron declaración varios agentes de la Policía Nacional, que acudieron esa noche a la llamada de la víctima. Tal y como declararon ante el juez, el hombre les facilitó la identidad de los agresores y poco después los localizaron en un bar, con varias pertenencias de la víctima en su poder.

El ministerio fiscal los acusó de un delito de robo con violencia e intimidación y solicita para ellos una condena de cinco años de cárcel. Pide también que indemnicen a la víctima en 290 euros por las lesiones y el dinero robado.