Mónica Fernández: "Atopei unha rifa e tocoume un xamón"

Iso si que é ter sorte! Dar unha volta polas barracas no San Froilán, mirar para o chan e apañar unha rifa que, por riba, resultara premiada cun xamón. Iso foi o que lle pasou a Mónica Fernández nas festas de Lugo, a directora da Tradescola, que di, con bo humor, que atopou "un xamón no chan". Que aproveite!

Canto estaría disposta a pagar polo polbo nas casetas?

Aquel que mantivese un equilibrio entre o beneficio que ten que levar o hostaleiro e o poder adquisitivo que poidan ter as familias.

Cal é a fórmula máxica da festa?

O ambiente que xera a festa na rúa, con programación para distintas xeracións e a aposta polas nosas tradicións, coa nosa música e o noso baile ao fronte.

Hai algo que nunca se perda?

Intento aproveitar ao máximo ás festas dentro do que me permite o meu horario laboral. Nunca faltan os paseos polo recinto feiral coa miña familia, asistir a algún concerto, visitar a mostra de artesanía e a feira medieval, desfrutar dos distintos festivais, mostras e actuacións de música e baile tradicional e, por suposto, nunca falto ás comidas dos meus pais, onde nos reunimos toda a familia.

Cal é o seu nivel de gasto?

O que me podo permitir.

Churros ou castañas?

Ummm… Por que elixir se podo comer das dúas cousas?

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o do resto da semana?

Para pasear tranquilamente prefiro os días de semana pero, para min, o ambiente que se xera o Domingo das Mozas, cos grupos de música tradicional tocando nas rúas e nas prazas de Lugo, a xente vestindo o noso traxe, bailando, cantando e desfrutando, non se consegue en ningunha festa.

O cachifallo que sempre compra?

Cachifallo non pero algo de artesanía é raro que non caia.

Bota de menos os senegaleses?

Un pouco si.., sobre todo porque me lembran o San Froilán da miña infancia e adolescencia.

Lígase moito no San Froilán?

Que é iso de ligar? [Risas].

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería neste momento?

Tradicións.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Segredos relacionados coas festas penso que non teño ou, ao mellor, xa os esquecín… pero, como anécdota, podo dicir que hai anos atopei un xamón no chan do feiral, e estaba ben bo. Bueno, atopei no chan una papeleta premiada da Tómbola del Jamón.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional galego?

Buf… centos, miles… non sei. Imposible contalas e espero poder seguir vestíndoo moitas veces.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

Aínda que non é exactamente do meu traxe, elixo a monteira que lle fixo e lle bordou miña nai ao meu neno cando tiña un aniño, todas e cada unha desas puntadas están cheas de puro amor.