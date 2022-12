O Ateneo Galeguista lembrou a figura de Xaime da Pena

A asociación cultural Ateneo Galeguista de Lugo rendeu este venres homenaxe a Xaime da Pena, quen fora o seu presidente, falecido o pasado setembro despois dunha longa doenza.

O acto de memoria celebrouse no Vello Cárcere e contou coa presenza de familiares, membros do Ateneo e a intervención de Xosé Manuel González, Carlos Neira e Xoán Antón Pérez Lema, que loaron a figura do finado.

A asociación resaltou, así, que "o Ateneo Galeguista quere poñer en valor a figura do que foi o seu presidente, home coñecido en Lugo polo seu traballo cultural e político a prol do galeguismo, ademais do seu labor profesional e faceta humana". O xurista lucense levou casos mediáticos e impulsou proxectos musicais na cidade.