Aspirantes a puestos en el Mercado denuncian puntuaciones irregulares

Varios aspirantes a la concesión de puestos gastronómicos en el mercado de Quiroga Ballesteros presentaron escritos en el Ayuntamiento denunciando que la puntuación de los candidatos había sido irregular y solicitando su revisión. La portavoz de los afectados, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró que sus quejas eran sostenidas también por otros tres aspirantes más a los puestos, que no quedaron satisfechos de este procedimiento desde su inicio, en enero del pasado año.

Hasta el momento, son catorce los puestos que ya están preadjudicados por veinticinco años, cuyos beneficiarios deberán pagar al Concello el canon de tres meses por adelantado.

"En todo momento, hubo mucho oscurantismo. En algunos casos, no se vio ni la vida laboral del candidato. Hay gente a la que le dieron diez puntos y no tiene el epígrafe de autónoma. Otros, en cambio, recibieron puntuaciones más bajas que las que les correspondían", indica la portavoz, que añadió que se habían presentado varios escritos al Concello y que, hasta el momento, no recibieron ninguna respuesta.

La misma fuente asegura que se está dando más prioridad a la cocina italiana, a la que se concedieron cuatro puestos, que a la tradicional gallega.

La edil popular Sagrario Sánchez apoya estas quejas basadas en que la puntuación no se ajusta a los baremos fijados. Ante esta situación, su grupo preguntará en comisión por el proceso de adjudicación de los puestos y los supuestos incumplimientos de baremos y la normativa recogida en la ordenanza municipal de mercados.

Sagrario Sánchez explica que también pedirá acceso al informe de puestos disponibles del mercado y de la plaza, que debe elaborar anualmente el Ayuntamiento.

La edil popular preguntará, asimismo, por supuestos incumplimientos de la ordenanza, que impide que se puedan adjudicar más de dos puestos a un mismo titular. En cambio, algunos de los aspirantes afirman que un mismo adjudicatario tiene tres puestos.

El Concello asegura, por su parte, que solo una persona presentó varios escritos quejándose del proceso y añade que se van a revisar las reclamaciones. Insiste, además, en que toda la baremación es técnica y objetiva.