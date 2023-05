Ocho aspirantes al bastón de mando en Lugo

La campaña electoral arrancó oficialmente la noche de este jueves, con ocho candidatos al bastón de mando pidiendo el voto de los lucenses para gobernar el Ayuntamiento. En la liza están los cuatro partidos con más votos y representación actual: PP, con Elena Candia; PSOE, con Lara Méndez; BNG, con Rubén Arroxo, y Ciudadanos, con Olga Louzao.

Pero en la batalla por entrar en el Concello están también Chus Rodríguez, de Podemos-Eu; Carmen González, de Contamos; Sonia Teijeiro, de Vox, y Mónica Ceide, de Ucin.

Las principales fuerzas organizaron actos cargados de simbolismo y concurridos, con los que buscaban espolear, en primer lugar, a los militantes y simpatizantes. Las fuerzas más minoritarias no convocaron pegadas de carteles.

Lara Méndez quiere completar la transformación de Lugo. Lara Méndez, que aspira a renovar otros cuatro años como alcaldesa, abrió la carrera a las urnas en A Mosqueira, en un acto que contó con la presencia de José Ramón Gómez Besteiro, delegado del Gobierno en Galicia, y en el que la socialista activó una campaña "en positivo", rechazando los discursos del miedo y buscando la "confianza" de los ciudadanos para dar continuidad a un proyecto de transformación de la ciudad basado en el cambio físico, social y económico de la ciudad.

Méndez reivindicó que nunca el Concello hizo una inversión tan alta para impulsar la economía de Lugo y sacó pecho por los fondos europeos logrados para poner en marcha obras como las de peatonalización y de renaturalización de Lugo.

Todo ese dinero gestionado ante Europa por la alcaldía, en un proceso que inició hace ocho años, ha permitido saltos cualitativos en la transformación de Lugo y hay ahora un modelo de ciudad que hay que consolidar, reivindicó.

La candidata socialista abrió la campaña en un espacio cargado de simbolismo para su modelo de ciudad: la peatonalizada Mosqueira e hizo su primer llamamiento al voto prescindiendo de la cola y del cartel convencional. Así, el cartel de la campaña se desplegó en la fiesta de los socialistas en forma de imagen proyectada sobre la muralla. Se quiso con ello dar una imagen de modernidad, del camino al que Méndez lleva a la ciudad, dicen los socialistas.

Previamente, Méndez acudió a O Castiñeiro para reiterarle a los vecinos su compromiso contra la construcción de viviendas sociales en ese barrio.

Arroxo quiere hacer historia

Arroxo busca hacer historia y alcanzar la alcaldía de Lugo. En A Mosqueira, pero unas horas antes, se puso en marcha también la campaña del BNG, cuyo candidato, Rubén Arroxo, aspira a hacer historia y lograr por primera vez la alcaldía para los nacionalistas. Lugo merece máis será su lema para el 28-M.

En ese espacio de la Ronda peatonalizado por el BNG, Arroxo defendió que Lugo estuvo paralizado hasta que los nacionalistas se incorporaron al gobierno municipal, donde cumplieron el 95 por ciento del programa en las áreas que gestionaron, dijo.

Instó a los seguidores del Bloque a hacer de correa de transmisión del proyecto nacionalista, para que Lugo se sume a los municipios gobernados por los nacionalistas. "Saímos a por todas", dijo un Arroxo que defendió que "nos últimos catro anos demostramos que o BNG cumple".

Visto lo hecho por el Bloque desde la tenencia de alcaldía, solo hay que imaginar lo que puede hacer si él es alcalde, dijo el candidato, que manifestó que su programa es realista y ambicioso y que ya probó que podía acabar con la paralización que sufría la ciudad.

Hoy ya nadie habla en Lugo de parálisis y el reto del BNG será ahora "poñer a Lugo no mapa e reclamar ao resto de institucións que executen as infraestruturas que levan anos debendo a Lugo, potenciar as zonas verdes e facer de Lugo un lugar mellor, do que sentir orgullo", dijo.

Elena Candia, a por el voto útil

Elena Candia apela al voto útil frente al más de lo mismo. Elena Candia se lanzó a la carrera electoral con el mensaje de que solo hay dos alternativas: o PP o que siga el gobierno actual. Además, llevó la pegada de carteles a A Milagrosa y celebró un acto en Soñar. Buscó con esos gestos cargar de simbolismo el inicio de la campaña y probar que el rural y los barrios están en la agenda.

Es un mensaje que se repite también en el cartel de la campaña, en el que figura un plano del municipio, porque se trata de decirles a los vecinos que todos cuentan. Lugo, o primeiro, será el lema de Candia para una campaña en la que los populares quieren ir a por todas. Para lanzar ese mensaje de fuerza y llamar al partido a volcarse en el 28M, la candidata también se reunió con todos los interventores del partido.

Candia abrió la campaña, además, insistiendo en apelar al voto útil. Remarcó que todas las encuestas coinciden en que la próxima corporación estará formada solo por tres partidos políticos y dijo que los lucenses tienen que elegir entre "máis do mesmo e dos mesmos ou un novo goberno que recupere o pulso do Concello".

Elena Candia, que participará en un centenar de actos durante las próximas dos semanas, avanzó que su campaña será "construtiva" y que pedirá que los ciudadanos le den "a oportunidade que outros xa levan tendo dende hai 24 anos". Sostuvo que socialistas y nacionalistas tuvieron un cuarto de siglo para desarrollar su proyecto y , afirmó que "quen máis quen menos xa ve onde chegaron".

Apelando a los que crean que el modelo del actual gobierno ha fracasado, y rodeada de unos 300 militantes, prometió poner en marcha un proyecto "adaptado aos tempos de hoxe". A los votantes les pidió que sean conscientes del valor de su voto, "porque o que está en xogo é Lugo", subrayó.

Olga Louzao desafía a las encuestas

Olga Louzao quiere que Cs sea decisivo y va a un narcopiso. Desafiando a las encuestas, Olga Louzao puso en marcha una campaña que busca que Ciudadanos sea decisivo a la hora de formar gobierno. Será también una apelación al voto intensa y la pegada de carteles arrancó simultáneamente en dos lugares: la Praza da Constitución y A Milagrosa. Y allí lanzó todo un desafío: puso su cartel en un edificio señalado por los vecinos por ser un narcopiso. Dejó claro así que va a mantener viva la pelea en la que Cs lleva meses por la seguridad en esa zona de la ciudad.

Louzao ve a Ciudadanos capaz de desafiar a las encuestas porque considera que las reglas de la política en Lugo han cambiado debido a que el movimiento social de la ciudad se transformó en los últimos años. "Los lucenses ya no nos conformamos, queremos una ciudad mejor y queremos ser escuchados", sostiene la candidata.

Louzao sostiene que el "auténtico voto útil" es el de Ciudadanos y cree que la respuesta de los vecinos a sus propuestas demuestra que el partido tiene apoyo en la calle y que quienes quieren un cambio en Lugo le van a dar su apoyo.

Podemos-EU, a recuperar su lugar en la Corporación

Podemos-Eu aspira a recuperar una voz de la izquierda. Podemos-Eu representa a una izquierda que aspira a volver al Concello y que se ve con opciones. Al voto de quienes quieren recuperar esa voz apeló la candidata, Chus Rodríguez, en una pegada de carteles en Quiroga Ballesteros.