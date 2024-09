Asoporcel organiza unha xornada de degustación de porco celta o día 27

A Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel) celebrará o vindeiro día 27 de setembro unha xornada de promoción de porco celta que terá lugar no claustro da catedral de Lugo, previo convite, con motivo do seu 25 aniversario.

O evento inaugurarase ás 19.30 horas cun relatorio maxistral do catedrático en Medicina Ángel Carracedo, que será presentado polo comunicador Martín Barreiro. Dende a asociación destacan que a súa participación celebra o peche dun ciclo para a entidade, dende que compartiron os premios Aresa hai xusto cinco anos. "Naquel momento cumpriamos 20 anos, e agora, que estamos no aniversario dos 25, quixemos conta con el, o que é un privilexio", destacaron.

A continuación, un total de dez cociñeiros e un cortador de xamón prepararán o porco celta en distintas modalidades. Alejandro Ares, de Finca Montesqueiro; Alejandro Méndez, de Os Cachivaches; Iván Domínguez, de Nado; Juan Rubiños, de Grupo Contrafuerte; Manuel Garea, de Pazo de Cores; Manuel Vázquez, de Vitato; Moncho Méndez, de Millo Orzán; Nardo Eiroa, do Canedo; Pablo Laya, de Saddle; Pablo Vila, de Oca Puerta del Camino, e Victoria Maseda, de Airiños Gastro. A sobremesa estará elaborada polas Filloeiras de Muimenta. Toda esta parte gastronómica contará coa participación do alumnado da Escola de Hostalería do Ies Sanxillao e de integrante da Asociación Síndrome de Down de Lugo.

O evento conta coa colaboración da Deputación de Lugo, que aporta 43.000 euros a cita, e que estivo representada este xoves na presentación da cita polo deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento, Miguel Fernández, así como da deputada de Cultura, Iria Castro. Pola súa banda, a Xunta, que apoia a cita cun total de 22.000 euros, estivo representada polo director territorial en Lugo, Javier Arias. Ademais, participou na presentación do evento José Barreira Alonso, director de Asoporcel, xunto a outras autoridades.