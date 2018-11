La asociación de A Residencia culpa al PP de retrasar obras en el barrio

La Asociación de Vecinos del barrio de A Residencia hizo público este viernes un comunicado en el que, por una parte, anunció que volverá a salir a la calle, tras un par de años sin convocar movilizaciones, para exigir que se lleven a cabo en el antiguo Hospital Xeral los proyectos prometidos y, por otra parte, responsabilizó al PP de la demora que sufren estas infraestructuras que el colectivo considera que "benefician a todos los lucenses".

"La Xunta de Galicia y en sí el Partido Popular marcan los tiempos de actuación y con artimañas políticas nos mantienen entretenidos de elecciones en elecciones con promesas y proyectos que siempre tienen trabas o se lían para su ejecución", advirtió.

Este comunicado se produce después de la reunión que directivos de la asociación mantuvieron el pasado martes con la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, para que les informase sobre los permisos solicitados por la Xunta para llevar a cabo las obras.

La asociación vecinal pide a los gobernantes autonómicos que "dejen de marear la perdiz"

Este colectivo recordó que cuando los populares estaban al frente tanto del Gobierno central como de la Xunta de Galicia "no se ponían de acuerdo ni ellos mismos" y "no fueron capaces de realizar los trámites iniciales para realizar un proyecto anunciado a bombo y platillo". Agregó que "ahora nos dicen que dependen de otras administraciones en las que no gobiernan", por lo que advierten de que "se pueden demorar".

La asociación vecinal pide a los gobernantes autonómicos que "dejen de marear la perdiz", que "se pongan manos a la obra" con el plan para A Residencia y que presenten "pruebas fehacientes de que hay presupuesto y de que se han firmado todas las autorizaciones pertinentes para la realización del proyecto global".