La Asociación de Hosteleros de Fontiñas solicita al Ayuntamiento que amplíe la zona de terrazas

Manuel Chousa, presidente de la Asociación de Hosteleros de Fontiñas, admite que la situación de los establecimientos hosteleros ubicados en esta populosa avenida lucense "no es muy buena". El lunes no abrirán ninguno de sus nueve asociados puesto que si "el Ayuntamiento no nos deja aumentar las mesas de terraza y la superficie para ellas no nos interesa abrir, de momento", asegura el propietario de la cadena de panaderías y cafeterías Ousá, quien mantiene abiertas todas las sucursales menos la ubicada en la Avenida das Fontiñas. "Tenemos abiertas las terrazas en As Gándaras y en la Avenida das Américas porque disponemos de mucho espacio de separación entre las mesas", comenta.

Manuel Chousa reclama "más espacio en las aceras para los negocios de Fontiñas, porque no queremos invadir la mediana".