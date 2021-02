La Asociación Sí Hai Saída, "preocupada" por el traslado de la sala del 091 de Lugo

La presidenta de la Asociación Sí Hai Saída, contra la violencia de género, Marta Rodríguez Engroba, ha expresado su "preocupación" ante el cierre de la sala del 091 de la Comisaría de Lugo y el traslado del servicio a A Coruña.

Rodríguez Engroba ha confirmado que trasladó esta "preocupación" a la subdelegada del Gobierno en la provincia, Isabel Rodríguez, en una reunión que mantuvieron este lunes y en la que le explicó "cómo iba a ser ese traslado" y que "a priori" les comunicó "que no va a suponer mayor problema".

No obstante, insiste en esa "inquietud" con respecto al traslado, y pone de relieve, a su vez, que han "constatado alguna vez que la respuesta aún habiendo esta sala aquí (del 091) no fue todo lo rápida que debería de ser, en el caso de violencia de género, y a veces no fue la respuesta adecuada".

"Queremos pensar que va a funcionar bien y si funciona mejor, ya será para plantearse muchas cosas", ha destacado esta activista contra la violencia machista.

También ha aprovechado para trasladar que en esta asociación están "muy disgustados" porque este servicio y su traslado se ha convertido en "una batalla política". "En la que políticos, allegados y satélites están intentando conseguir un nicho de votos de una cuestión que atañe a nuestra seguridad", ha lamentado después de un acto de los populares el pasado viernes a las puertas de la Comisaría de Lugo, con uno de los vicesecretarios nacionales, Jaime de Olano, al frente de esa acción reivindicativa.