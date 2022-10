La Asociación Española contra el Cáncer recauda 5.600 euros con la venta de plantas

La Asociación Española contra el Cáncer en Lugo recaudó este domingo 5.600 euros con la venta de violetas africanas, un acto organizado por este colectivo y el grupo El Progreso.

Las plantas se expendieron en distintas puertas de la muralla aunque el acto central se celebró como todos los años en A Mosqueira, donde la presidenta del colectivo, Mariluz Abella, hizo un llamamiento a la vida y al respeto a la naturaleza, aprovechando un momento en el que dejó de llover.

"Estamos, ahora mismo, obedeciendo a la naturaleza pero es ella la que nos da la vida. Y nosotros, desde la asociación, queremos dar vida. Y hoy, precisamente, vamos a vender vida porque la vida es la naturaleza y las flores son naturaleza y también vida", dijo Mariluz Abella.

Una vez terminado el acto, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo afirmaba que esta última semana, en la que se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, le encanta. "Me encanta porque está dedicada al cáncer de mama, con todo lo que eso significa para muchas mujeres y también porque hacemos el acto de la propia jornada y este más para conseguir fondos para la investigación y para seguir luchando contra el cáncer", indicó.

Mariluz Abella agradeció, además, la colaboración de varias empresas como Gadis, El Progreso, Caixa Rural, Arenal o As Termas, a las que suma también el apoyo de la Administración.

Al evento, asistieron la alcaldesa, Lara Mendez; el pte de la Diputación, José Tomé; el delegado de la Xunta, Javier Arias, y la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, además de varios concejales de distintos grupos políticos.

Las plantas se pusieron a la venta en las puertas de Campo Castelo, San Pedro, A Estación, la Porta Falsa y en la de la Rúa Nova y Bispo Aguirre, además de en la Praza Maior. En total, fueron 1.600 plantas, que se vendían a un precio de 3 euros.

Las violetas africanas -llamadas también Saintpaulia- se pusieron a la venta desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde. Distintos voluntarios se ocupaban de ofrecérselas a los lucenses. Una de ellos era Mónica González, que se estrenó en estas labores este año.

"Es una sensación muy buena porque la gente colabora muy bien en cuanto se las ofreces. Es un tema muy sensible porque casi todo el mundo tuvo a alguien cerca con cáncer y también vimos que hay gente que compra las plantas año tras año y nos comentan que aún le dura la del año pasado", afirmó Mónica.

Esta voluntaria estaba en las galerías de la puerta del Campo Castelo, para protegerse de la lluvia. Lo más habitual es que cada persona se lleve una planta, pero había gente que incluso compraba dos o tres. "Hay personas que aprovechan para regalar a otras la planta y también hay gente que cree que son más caras, que cuestan 5 euros, y nos dejan 2 euros como donativo", señaló.

Blanca de Cora, Blanca García Montegro y Lara Méndez, en el acto. XESÚS PONTE

Mónica González manifestó que el año que viene volverá a repetir, como voluntaria, en este acto de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo, colectivo con el que también colabora en otras iniciativas como la del Carrito Solidario.

"El año que viene vuelvo seguro. Me gustó mucho estar aquí ayudando a la asociación. También me encanta la labor que hago con el Carrito Solidario, cuando llevamos bebidas calientes a los enfermos que están en tratamiento oncológico en el Hula. Allí estamos de lunes a viernes, de once y media a una y media", apuntó.