Así valoran los resultados en Lugo los principales partidos

Candia: "Con case o 50% dos votos, hai un claro gañador: o PP"

Hacerse con casi la mitad de los votos emitidos en la provincia de Lugo es para la popular Elena Candia "unha porcentaxe máis que suficiente para que se poida dicir que hai un claro gañador, que é o PP".

Y es que, en clave lucense, en estas elecciones europeas la formación logró remontar los resultados cosechados hace cinco años, más en términos porcentuales que en votos: si en 2019 se hacía con 65.964 papeletas y un peleado 35% de apoyos, al que le pisaba los talones el PSOE, en esta ocasión escaló hasta los 66.816 sufragios y un arrollador 49,9%, 14 puntos más.

"A lectura que facemos é, primeiro, de agradecemento, aínda que soe utópico, porque os apoderados e os votantes mobilizáronse pese ao cansazo que provoca semellante consecución de comicios, e segundo, de moita satisfacción", expresaba este domingo Candia, en una ajetreada noche en la que, a falta de conocer los datos hasta las 23.00 horas, cuando estos se emitieron a nivel nacional, "fomos traballando como formiguiñas, mesa por mesa practicamente, para ir comprobando os resultados".

Asimismo, la presidenta de los populares lucenses expresó que tener un buen resultado en esta provincia "é algo moi bo para o Parlamento Europeo, é o noso graniño de area", además de llevar implícito, según añadió, un "recoñecemento tamén para o proxecto político que lidero".

Candia evita, con todo, comparar elecciones –"cada unha é distinta", dice–, pero no obvia que el resultado en las europeas es también una respuesta a "moitas cousas que están pasando e non están gustando", en referencia a un PSOE que, bajo su punto de vista, cosechó "uns resultados negativos". Y sobre la subida de la ultraderecha en la provincia, se limita a decir que "respecto todas as opcións, pero a nosa porcentaxe está aí".

A mayores, quiso poner el foco, más allá del conjunto de municipios de la provincia, donde ganaron en 64 de los 67 concellos, en la capital lucense. Allí, el PP fue la lista escogida por más del 46% de los votantes.

Tomé: "Estes resultados hai que comparalos cos de 2014"

La provincia de Lugo no es ajena a la tendencia que lleva el PSOE en Galicia y aquí pierde apoyos de nuevo, unos 30.000, concretamente. Sin embargo, para el líder de los socialistas lucenses, José Tomé Roca, en la noche del domingo pesaba mucho más la "satisfacción" y valoraba, todavía con los resultados provisionales que estas elecciones le salieron a su formación "moito mellor do que pensaba o PP".

El también presidente de la Diputación defiende así que los datos que se extraen de esta cita con las urnas se deben comparar, en realidad, "cos do ano 2014, que foron moito máis reais que os de 2019".

Recuerda de esta forma que hace cinco años las elecciones al Parlamento Europeo coincidieron en la misma jornada que las municipales, en un momento de victoria incontestable para el socialismo, y aquello pudo suponer un apoyo que de esta vez, en la provincia de Lugo, se desmoronó en prácticamente nueve puntos y la mitad de votos: de casi 65.000 papeletas a poco más de 34.500, una cifra mucho más parecida a las 30.590 que se contabilizaron en 2014 para la formación del puño y la rosa.

"A lectura que facemos é que, en comparación coas eleccións de 2014, mantémonos", agrega el también alcalde monfortino sobre los datos provinciales, además de hacer una reseña en clave nacional: "Sacamos un resultado semellante ao das eleccións xerais, así que, se estas se repetisen, poderiamos gobernar de novo porque o PP non é capaz de sumar; segue sen ser quen de despegar por moito que Feijóo se fose para Madrid", dijo, pese a las "previsións que eles tiñan". "A nosa sensación é de satisfacción, de bo sabor de boca, e iso é o que van trasladar tamén desde o PSOE nacional", apuntó.

Tomé, en su repaso a los resultados, no se olvidó de la campaña, la cual tachó de "sucesión de bulos por parte do PP". "Fixeron unha campaña moi sucia e, coma sempre, seguiron todos o mesmo guión. Niso están ben educados, as mentiras que dicían en Madrid repetíanas aquí", concluyó.

Pérez Fra: "Estamos en alza, en Lugo subimos case tres puntos"

Las elecciones al Parlamento Europeo llegaron para consolidar la tendencia al alza que arrastra el BNG sobre todo desde el pasado mes de febrero, cuando vio cómo sus apoyos crecían también en Lugo, con un resultado histórico en esta provincia, para mantenerse al frente de la oposición en San Caetano. Y sigue yendo a más.

"O Bloque está en alza, aquí, en Lugo, e en Galicia. De feito, na provincia luguesa tivemos case tres puntos máis que en 2019", reseñaba en la noche del domingo la número 3 de la candidatura nacionalista, la friolesa Mar Pérez Fra, poco después de hacerse públicos los resultados.

Y es que la formación consiguió en territorio lucense hacerse con más de 17.300 votos y prácticamente el 13% de todos los apoyos, un 2,7% más que hace un lustro.

Con estas cifras, Pérez Fra calificó de "moi exitosa" esta última llamada a las urnas, ya que "conseguimos os obxectivos que nos propoñiamos cando nos presentarnos, que era que Ana Miranda conseguise ter un escano a tempo completo no Parlamento Europeo".

Para la tercera de la candidatura del BNG, este resultado es "o froito do traballo que está ben feito", dijo, también desde las bases: "A militancia xogou un papel importantísimo, pois pese ao cansazo de tantos comicios seguidos, seguiu a traballar polas cuestións que nos importan".

Hizo referencia así a la lucha de militantes y votantes por "defender que en Europa siga habendo unha voz, a de Ana Miranda, que se preocupe polos problemas que temos en Galicia".

En cuanto al repunte generalizado de la ultraderecha en el continente, que provocó una fuerte sacudida en el tablero europeo, Mar Pérez Fra enfatizó que, al menos en Galicia, esta subida fue mucho menos considerable. "Isto dá boa conta de que somos un pobo responsable, que non quere partidos que o que pretenden é levarnos non un século atrás, senón dous ou tres", recalcó la integrante de la candidatura nacionalista por Lugo.