Los centros educativos de Lugo ultiman los detalles del protocolo de protección sanitario obligatorio que debe estar prepaparado antes del próximo miércoles, día señalado por la Xunta de Galicia como fecha de comienzo del curso escolar para los centros de Eso y Bac. Todos ellos han tenido que modificar y adaptar aulas y espacios comunes para respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

Así las cosas, la mayoría de centros que imparten educación secundaria han solicitado al gobierno autonómico el refuerzo de su claustro docente para hacer frente al aumento del número de clases debido a la reducción en la ratio de alumnos por aula. Lo que está claro, es que los centros de educación se enfrentan a su curso más complicado con carencias en aspectos fundamentales. Para paliarlas, han diseñado un protocolo individualizado según las pautas marcadas por la Consellería de Sanidade.

Lucus Augusti: turno de mañana para los alumnos de la Eso y de tarde para los de Bac

El IES Lucus Augusti ha tomado la decisión de dividir a su alumnado en dos turnos, según confirmó ayer el director del centro, Carlos Cazón. "Nestes intres estamos perfilando os últimos detalles do protocolo a seguir durante o curso escolar onde dispuxemos que os alumnos da Eso acudan á clase pola mañá, mentres que os de Bac farano pola tarde", aseguró.

Para mantener al decano de los centro de enseñanza secundaria de la ciudad libre de covid-19, las presentaciones de sus 800 matriculados se llevará a cabo de forma escalonada, a partir del próximo día 23. Así, los alumnos de 1º y 2º de la Eso, los de 1º de Bac lo harán el miércoles; mientras que los de 3º de la Eso y 2º de Bac regresarán el jueves. Finalmente, los estudiantes de 4º de la Eso tendrán su presentación el viernes 25.

Cazón explica que el Lucus Augusti instalará mamparas únicamente en las aulas de informática y en los laboratorios, por el momento, "xa que as mesas non se poden mover porque teñen conectados moitos cables dos ordenadores e das máquinas que se empregan nesas clases", matizó al tiempo que comentaba que el claustro docente aumenta en 8 nuevos profesores.

Nosa Señora dos Ollos Grandes: 20 nuevos profesores en el claustro docente

El instituto de Nosa Señora dos Ollos Grandes vio como la Consellería de Educación le concedió la ampliación de su claustro docente con la incorporación de 20 nuevos profesores que tendrán que impartir sus materias en unas aulas que no contarán con mamparas de protección, como explica su director Francisco Núñez.

"As mamparas dificultan a circulación do aire, pero si se instalarán mamparas de forma puntual en aulas grandes que conten con 20 alumnos, nas que teñan 28 é moito máis difícil de xestionar, xa que dificultan a transmisión do son. Por iso a instalación de mamparas non se vai a a facer de maneira xenérica en todo o centro», manifestó ayer su director Francisco Núñez, quien también aseguró que "os alumnos de Eso manterán o seu horario normal, mentes que os de Bac terán que adaptalo o de tarde", dijo, para aseverar acto seguido que el servicio de comedor "manterase os cinco días da semana", concluyó.

IES Sanxillao: rotulación y señalización presentes en los pasillos y zonas comunes

Ángela Gómez, directora del IES Sanxillao, sigue el mismo índice de medidas promulgadas por la autoridades sanitarias que el resto de centros de enseñanza secundaria de la ciudad aunque ya se adelantó al protocolo y su instituto cuenta con "todo listo hace tiempo en lo referente a la señalización y rotulación así como en la colocación de mamparas, aunque", recalca, "no fue fácil ya que durante el mes de julio las carpinterías no contaban con demasiada oferta, un hecho que en la actualidad ha cambiado completamente", dijo.

Colegio San José: solicita un aumento de la dotación horaria de 64 horas

Lala López, directora del colegio San José, explica que desde su centro se decantaron por "organizar grupos más pequeños, en Eso y en Bac y solicitar un aumento de la dotación horaria de profesorado de 64 horas", comentó. Este centro concertado reorganizó el salón de actos, la capilla, la sala de profesores y el aula de tecnología para conseguir "repartir al alumnado, aún así no son suficientes por lo que solicitamos el desdoble, para contar con 2 clases de 30 o 3 de 20 alumnos".