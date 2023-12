Así serán los nuevos árboles del centro

La tala de los once únicos árboles que había en la Rúa Montevideo, frente al instituto Xoán Montes, despertó una ola de críticas y de escepticismo ante las razones de enfermedad aducidas por el gobierno local.

Este jueves, este informó que solo en las calles Montevideo y Bolaño Ribadeneira y las vías adyacentes que están siendo peatonalizadas se cuadruplicará el número de ejemplares respecto al existente ahora, al pasar de 15 a 56.

Serán de cinco especies distintas. Y a mayores se crearán 17 parterres con flores y arbustos.

Fresno. EP

Los once aligustres cortados en Montevideo serán sustituidos, como ya se informó esta semana, por Eleagnus Angustifolia o árbol del paraíso. Es una especie considerada invasora en algunas partes del país pero utilizada hasta el momento sin problemas en Galicia, en espacios públicos, por su carácter ornamental y su resistencia a la sequía y al frío. Por esta razón figura como una de las 176 especies recomendadas en el Plan de adaptación ao cambio climático na xestión das zonas verdes e biodiversidade do Concello de Lugo, documento elaborado por el equipo del catedrático de Produción Vexetal de la USC Antonio Rigueiro. Se plantarán 18 árboles de esta especie a lo largo de la calle, donde además habrá seis parterres. En la esquina con Carril das Estantigas se colocará un ginkgo biloba nuevo, ya que finalmente está previsto que se mantenga el de Santo Domingo.

Ginkgo biloba. EP

La concejala de Sostibilidade Urbana, Paula Alvarellos, explicó que algunos de los aligustres talados estaban enfermos y otros apolillados o podridos. Además, tenían las raíces a una cuota superior a la rasante del pavimento. Se decidió reemplazarlos "por cuestións de seguridade primordialmente, pero tamén para mellorar a accesibilidade da zona -quedarán ao mesmo nivel da superficie- e para favorecer a continuidade estética", optando por la misma especie para toda la calle. El árbol del paraíso tiene pequeñas flores amarillo-verdosas en forma de tubo y muy aromáticas.

Camelia en flor. EP

El Prunus pissardii, o ciruelo rojo, de pequeñas flores rosáceas, es la especie elegida para Bolaño Rivadeneira, donde hasta ahora no existía vegetación alguna. Habrá, además, seis parterres.

En Quiroga Ballesteros (entre Bolaño Ribadeneira y San Froilán) se retiraron los cuatro arces que había (se llevaron a una parcela municipal de Sanfiz). Se plantarán siete fresnos y se crearán tres parterres. La decisión obedece a que el diseño de la calle se varió para hacer otra alineación de los árboles y dejar libre la fachada del cuartel de San Fernando, Bien de Interés Cultural. En Amor Meilán se plantarán veinte camelias -no serán las de Santo Domingo, como figuraba en el proyecto- y la calle, donde antes no había vegetación, tendrá dos parterres.

Ciruelo rojo. EP

En la Praza de Ferrol se conserva el arbolado y se prevé plantar algún ejemplar más frente al cuartel. Falta conocer cómo quedará finalmente Santo Domingo.

Diseño: ¿Quién elige las especies?

El número de árboles, las especies y la ubicación son aspectos que definen los proyectistas y a los que luego da el visto bueno el gobierno local.

Cambio climático

En los proyectos que dependen de alcaldía se pide que se atienda a las indicaciones del ‘Plan de adaptación ao cambio climático na xestión de zonas verdes e biodiversidade do Concello de Lugo’, elaborado por la USC. No obstante, no todas las especies que han sido elegidas para el centro están en ese catálogo.

Más de 500 árboles

Son los que han sido plantados desde 2021 en la ciudad, según el gobierno local: 200 abetos en O Ceao y 30 hayas en Infanta Elena, además de 40 reposiciones realizadas en 2022. Para este año estaba prevista la plantación de 104 ejemplares nuevos y para 2024 figuran 160, según los datos del Concello.