La próxima semana arranca una nueva fase de vacunación, la primera que afecta a un grupo de población general: los mayores de 80 años. Se estima que en Lugo son 85.000 los de esa edad todavía sin inmunizar —aquellos que viven en residencias ya lo están— y que se tardará mes y medio en administrarles las dos dosis.

1. ¿Qué debe hacer un mayor de 80 años para ser vacunado?

No tiene que hacer nada. Le llamarán para citarle al número que tiene en su historia del Sergas. En unos casos es el móvil o fijo del propio usuario y, en otros, el de un familiar o el cuidador.

2. ¿Qué pasa si se pierde esa llamada inicial?

Se harán tres intentos y, si aún así, no se le localiza se indicará en su historia para ser recuperado más tarde.

3. ¿Quién le da la cita y cuándo se empieza a llamar?

Esa primera llamada la hace un equipo de personal de administración y servicios de Primaria creado específicamente para la gestión de estas citas. Hay uno por cada área sanitaria y, en el caso de la de Lugo, está ubicado en el Hula. Solo ese equipo recibe los listados de pacientes incluidos en esta fase del programa de vacunación, con los nombres de los que tiene que ir convocando cada semana, en función del número de vacunas disponibles. Las primeras llamadas se comenzaron a hacer este miércoles y las primeras citas se fijan para el próximo lunes, día 22.

4. ¿Cuál es el orden por el que se establece la cita?

La Xunta decidió por sorteo comenzar a citar por aquellos cuyo primer apellido comienza por la letra H. Por tanto, los últimos en ser llamados serán los que tengan un apellido que empiece por la letra G.

5 ¿A cuántas personas se llamará y a qué ritmo se vacunará?

Se llamará a unas 35.000 personas de la provincia de Lugo que tienen más de 80 años. Hay unas 37.000 pero una parte viven en residencias y, por tanto, ya han sido vacunadas. Está previsto que se cite a unos 4.400 lucenses para la próxima semana, la primera en la que se vacuna a población general. El ritmo de vacunación previsto es de 800 lucenses al día.

6. ¿Dónde se administrarán las vacunas?

En los centros de salud de referencia o de cabecera de comarca. Así, en el caso del municipio de Lugo, se vacunará en todos, mientras que en otros concellos se hará en el de cabecera. Cuando se llame a un usuario para citarle se le preguntará si está en condiciones de trasladarse, por sus medios o acompañado, al centro de salud. Si dice que sí se le dirá en ese momento día y hora. Todos los pacientes podrán acudir con un acompañante.

7. ¿Qué pasa si alguien no puede ir al centro de salud?

De un paciente encamado, por ejemplo; una persona sin movilidad alguna o que esté en ese momento enferma, incluso hospitalizada, se recogerá en el listado que quiere recibir la vacuna pero que no puede acudir al centro de Primaria. Esa lista de gente que no puede asistir será citada posteriormente para que vaya uno de los equipos de vacunación a su domicilio para ponérsela más adelante. En esta fase ninguna vacuna puede salir del centro de Primaria.

8. ¿Cuándo se citará para la segunda dosis de la vacuna?

En esa primera llamada se darán dos citas, la de la primera dosis y la de la segunda, que se fijará para 21 después de la primera.

9. ¿Qué ocurre si algo impide acudir a la segunda cita?

Si la persona enferma entre una u otra dosis, es hospitalizado u otra circunstancia que le impida ir al centro de salud pasadas tres semanas de la primera cita, se le podría retrasar unos días la segunda.

10. ¿Se llamará solo una vez para las dos citas?

En realidad, no. Inicialmente el equipo administrativo de gestión de citas llama una vez para convocar al paciente, ver si quiere vacunarse y si está en disposición de trasladarse al centro de salud. Si es así, efectivamente, le da dos citas, una para cada dosis. Pero entre uno y dos días antes de la cita, el paciente recibirá otra llamada, esta vez de su centro de salud, con el objetivo de que asegure que efectivamente va a poder ir a vacunarse en el día y hora previsto.

Si hubiese surgido alguna incidencia que se lo impidiese, se recogerá en un listado y se comunicará al equipo de gestión de citas ubicado en el Hula para que cubra ese hueco con otra persona que esté en el listado y que así no quede vacío. El objetivo es que se administren todas las vacunas que lleguen a cada centro de salud. No se podrá administrar ninguna a una persona cuyo nombre no figure en los listados del día.

11. ¿Quién pondrá las vacunas en esta ocasión?

Los mismos equipos de vacunación que lo han hecho hasta ahora. En la provincia de Lugo son doce equipos, cada uno formado por dos profesionales de Enfermería de Primaria, que se trasladarán a los centros de salud para asumir esta tarea. Pero está previsto que, mientras se desarrolla esta fase de la campaña de vacunación, se forme a un equipo por cada centro de salud para poder aumentar la capacidad de vacunación a medida que lleguen nuevas dosis y se incorporen al mercado más vacunas para distintos grupos de población.

12. ¿Por qué ayuntamientos se empezará a vacunar?

La campaña de vacunación de personas mayores de 80 años comenzará el lunes, día 22, simultáneamente en todos los ayuntamientos de la provincia. Los equipos de vacunación cuentan con un calendario para estar, por ejemplo, la primera mitad de la mañana en un centro de salud y la segunda, en otro. Más adelante puede que se agrupen pacientes en varias jornadas y se haga de forma más intensiva en cada sitio antes de pasar a otro.

13. ¿Por qué motivo tiene que retrasarse la vacunación?

Además de la imposibilidad de ir al centro de salud —en el caso de un paciente encamado, por ejemplo— también tendría que retrasarse la vacunación de una persona que tuviera síntomas compatibles con covid-19 hasta que se le hiciera una prueba que lo descartase. Los equipos que se encargan de hacer las citas preguntarán a cada uno de los citados si tiene algún síntoma.

14. ¿Se puede renunciar a la vacuna?

Sí, igual que ha ocurrido con otros grupos de vacunación, la persona que no desee recibir la vacuna puede renunciar a ella y se le pedirá que firme un documento expreso comunicándolo para que se incorpore a su historia. La decisión es revocable, evidentemente, y esa persona si decidiera vacunarse más adelante podría hacerlo.

15. ¿Cuánto tiempo se tardará en vacunar a los mayores de 80 años?

Está previsto que esta fase, que comienza el lunes, acabe el 31 de marzo, pero, en realidad, todo dependerá de la disponibilidad de las vacunas de Pfizer. Como es habitual en cada fase, la Xunta reserva alrededor de un tercio de las que recibe para afrontar problemas de stock; es decir, para que si falla o se ralentiza el suministro en un momento dado las personas que ya tienen una dosis puedan recibir la segunda en el preceptivo plazo de 21 días.

16. ¿Están ya las vacunas en el centro de salud?

No. Igual que se hizo con las residencias, las vacunas se enviarán a cada centro cada día que haya pacientes citados para ser vacunados. Los equipos de vacunación las recibirán en envases especiales que garantizan la cadena de frío y se administrarán durante la jornada.