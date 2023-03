El proyecto del trazado de la Ronda Este entre la carretera de A Fonsagrada y la rotonda de A Tolda se puede consultar desde este viernes en el Diario Oficial de Galicia y de él dio cuenta en Lugo la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, "para despexar dúbidas e o ruído que están xerando certos partidos políticos".

La "autoestrada perirurbana, que non será unha autovía", precisó, tendrá dos carriles de circulación en cada sentido, separados por una mediana rígida, permitirá una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y está previsto que por ella circulen unos 14.000 coches al día, según las estimaciones de la Xunta. Por el tramo que ya está en funcionamiento desde 2009, entre A Campiña y la carretera de A Fonsagrada, lo hacen entre 6.000 y 8.000, informó la conselleira.

Vázquez explicó que el proyecto del segundo tramo se ha "optimizado" para reducir su impacto ambiental. Respecto al diseño que fue aprobado en 2005 —cuando obtuvo declaración de impacto ambiental favorable, recalcó la conselleira—, el trazado se ha alejado un poco del río Rato en la zona del viaducto que desembocará en A Tolda. También se ha rebajado la pendiente (no supera el 5% en ningún punto) para poder suprimir el viaducto que iba sobre el valle del Rego de Samai. El puente se sustituirá por un relleno que se revegetará y que quedará "practicamente oculto" desde el parque del Rato, señaló Gerardo Pallares, responsable provincial de la Axencia Galega de Infraestruturas.

Vázquez insistió en que la Xunta cumple con esta infraestructura "un mandato" de la ciudad de Lugo, ya que forma parte de la "reserva viaria" que recoge el PXOM y es una "vella demanda" de la ciudad, dijo. Completará de esta forma la tercera circunvalación de Lugo, de la que forman parte la N-6 y la Ronda Este, lo que servirá para mejorar la conexión del sur de la ciudad y de la provincia con el Hula y con la zona empresarial y el área comercial de Lugo, situadas en la parte norte de la ciudad.

Además, la Xunta cree que la Ronda Este ayudará a descongestionar la trama urbana y la carretera que bordea el Rato, lo que incluso podría dar lugar a plantear su peatonalización, apuntó Pallares. Según el último dato aportado por la Diputación, propietaria de esa vía junto al río, en 2016 circulaban por ella algo más de 3.500 coches al día.

La conselleira de Mobilidade e Infraestruturas insistió en que el trazado de la Ronda Este está recogido en el PXOM y se ha diseñado un trazado con el menor impacto ambiental posible, de forma que es "compatible" con la riqueza natural de la zona, opinó. Con todo, hasta el 18 de abril cualquier entidad o particular podrá consultar el proyecto y hacer las "achegas" que considere oportunas, indicó. Paralelamente, la consellería recabará los informes sectoriales que son preceptivos, de Adif y de la Confederación Hidrográfica del Norte, que confió en que sean "áxiles" y que no supongan "sorpresas" dado que el trazado "coincide coa reserva viaria do PXOM", insistió.

Por esa razón y porque el proyecto obtuvo declaración de impacto ambiental favorable en 2005, la consellería considera que no es necesario que vuelva a ser sometido a este trámite ahora, pese a las modificaciones realizadas y a que la normativa ambiental también evolucionó.

Un viaducto de 120 metros que se movió y se dejó con tres pilas "harmoniosas"

Una de las principales "melloras ambientais" que se hicieron en el proyecto afecta al viaducto de 120 metros de largo que cruzará el Rato en la parte final y que desembocará en la rotonda del final de la Avenida de Madrid.

Se buscó que el puente no fuera "tan angulado en relación ao cauce", lo que, junto a la bajada de la rasante, permitió reducir un poco su longitud y el número de pilas necesarias para soportarlo. Serán tres, más los estribos, e irán "harmoniosamente ubicadas" para no afectar a la zona de bosque, explicó el responsable provincial de la Axencia Galega de Infraestruturas. En el diseño inicial se preveía un muro de unos 14 o 15 metros de alto y de unos 100 metros de largo "para aguantar a plataforma da estrada". Ahora el puente va más bajo, por lo que su impacto visual se ve "moi mitigado", explicó Pallares.

El otro gran cambio afecta al valle del Rego de Samai. Se decidió bajar la rasante para sustituir el puente que estaba previsto y que se veía desde el paseo del Rato por un relleno, para lo que se utilizará tierra que será necesario retirar de otras zonas de obra. Habrá que hacer también una obra de drenaje "importante" para dar continuidad al Rego de Samai y la Ronda Este quedará "practicamente oculta" desde el paseo del Rato, indicó Pallares.

La Ronda Este cruzará la vía del tren por debajo, ya que hacerlo por encima era "inviable" por la gran pendiente que tendría la carretera. Los enlaces en la carretera de A Fonsagrada y en A Tolda son en rotonda, no en altura, como en las autovías, por su menor impacto, aseguró el técnico.

El proyecto contempla dos pasos superiores y tres inferiores, en casi todos los casos para dar continuidad a caminos y unos tres kilómetros de vías de servicio laterales.

Expropiaciones: 135 fincas y 202.724 metros cuadrados

La Xunta publicó en el DOG también este viernes la información relativa a las 135 fincas que será necesario expropiar para construir la Ronda Este, y que suman 202.724 metros cuadrados de superficie.

120.000 habitantes

La infraestructura fue proyectada, ya en 2004, con una previsión poblacional de Lugo de 120.000 habitantes, recordó este viernes la Xunta, aunque veinte años después aún sigue sin conseguir llegar a los 100.000 e incluso ha retrocedido.

19,6 millones de euros

es el coste que se estima que tendrá esta obra, para la que hay una reserva presupuestaria plurianual, recalcó la conselleira. Es "un estándar de investimento alto", apuntó el jefe provincial de la Axencia Galega de Infraestruturas, lo que demuestra "a calidade do deseño" y la "complexidade técnica".

30 meses de obra

es el plazo que se estima que dure la construccion de la Ronda este una vez comience.