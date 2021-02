Así será el nuevo carril de la Ronda entre las calles Santiago y Vilalba

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y el concejal de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, presentaron este viernes el proyecto de transformación de la Ronda da Muralla, en el recorrido entre las calles Santiago y Vilalba. "No 2020 habilitouse un paso peonil provisional nunha zona a carón da muralla que case non tiña beirarrúa, e na que os vehículos pasaban pegados ao monumento, e este ano damos un paso máis no proxecto global de humanización da muralla que levamos aplicando desde a nosa chegada ao goberno", declaró Arroxo, responsable del área de Mobilidade del Concello.

El objetivo, según añadió, es "transformar o entorno da Ronda da Muralla, non só aumentando o espazo peonil, senón renovando a zona da Porta de Santiago dando unha mellor estética ao punto da cidade no que se xuntan os tres Patrimonios da Humanidade cos que contamos". Arroxo señaló que el proyecto permitirá ampliar la actuación en el futuro, cuando se avance en la peatonalización total de la Ronda.

El alumbrado del tramo consistirá en nueve luminarias LED tipo RGB, que permitirán variar la luminosidad del monumento en función de la hora del día, mostrando luces de tonalidad cálida de noche y luz fría durante las mañanas. "Isto mellorará a percepción visual da muralla", argumentó el teniente de alcalde.

En cuanto a la circulación del tráfico, Arroxo avanzó que los vehículos contarán con "maior fluidez, ao modificarse o cruce da Ronda da Muralla coa rúa Santiago", que pasará de tener un semáforo de tres tiempos a tener preferencia el tráfico que circule por la Ronda. Así, tendrán un 'Ceda el Paso' los vehículos que se acerquen por la calle Santiago.

Esta actuación saldrá a licitación con un presupuesto base de 575.990,77 euros, y un plazo de realización de seis meses. "Unha vez rematen esta actuación e a peonalización do treito da Mosqueira, a veciñanza de Lugo contará coa totalidade da zona sur da muralla humanizada", concluyó Rubén Arroxo.