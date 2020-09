La gran incógnita que surge sobre el proyecto de peatonalización del tramo de la Ronda en el entorno de A Mosqueira era la reordenación del tráfico. El jefe del servicio de ingeniería municipal de Lugo, Pablo Fuentes, aseguró que este nuevo tramo de peatonalización traerá consigo varios cambios significativos en la ordenación vial. "Coa conversión da Rúa Celso Emilio Ferreiro a doble sentido da circulación e a recuperación da glorieta de da Avenida de Ramón Ferreiro coa Rúa de Pintor Corredoira como tal, e non como funciona neste momento. Consideramos que coa recuperación de Salvador de Madariaga e Celso Emilio Ferreiro con esa funcionalidade vai haber capacidade máis que sobrada para asumir esta situación", explicó.



SAN ROQUE. El jefe del servicio de ingeniería municipal también afirmó que "hai que lembrar que no momento no que non teñamos tráfico nesta zona da Mosqueira, todo o tempo do semáforo de San Roque se vai a converter en tempo de paso agás o cruce de peóns. Así, entendemos que en San Roque haberá una fluidez de tráfico que neste momento non hai porque onde hai máis tempo de paso é na Ronda", comentó Pablo Fuentes.



ALTERNATIVA. El cierre de A Mosqueira por la peatonalización supondrá que el tráfico que siga fluyendo por la zona se tendrá que dirigir. El itinerario avanzado comenzaría en la Avenida de Ramón Ferreiro, siguiendo por la Rúa Salvador de Madariaga, que cambiaría el sentido de circulación, Rúa Dinán, Rúa Hermanitas y Rúa San Roque, desde donde ya podría volver a la Ronda.