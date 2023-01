Así recuerda Ángelica Rubio a Arcadio Silvosa

Arcadio en mi memoria Adiós, Arcadio. Temía que este día llegaría pero, como siempre nos ocurre con las personas muy queridas, no te lo terminas de creer. Arcadio Silvosa, jefe, compañero, amigo que hacía de la vida un ejercicio de alegría y cariño.

Siempre recuerdo que cuando iba con él por las calles de Lugo cada dos pasos había que hacer una parada con sus charlas vacilonas a los amigos y saludos respetuosos a los menos conocidos. El alma y el corazón de Radio Lugo durante muchos años donde el trabajo se concebía como algo más, como un ejercicio de convivencia y amistad. Con Arcadio obligatoriamente había risas, había bromas y en carnaval petardos escondidos en los cigarros. Concebía la vida no solo como un ejercicio de responsabilidad, sino también como una oportunidad de disfrutar de lo bueno que te encuentras por el camino. Era un buen profesional porque era una buena persona, porque para ser un buen periodista o un buen político antes hay que ser buena persona.

Hace muchos años que los destinos profesionales separaron nuestras vidas pero aun así seguimos cultivando esa amistad auténtica que pocas veces se encuentra. Se ha ido quien para mí fue un hermano adoptivo que me acogió. Arcadio, Juan y Teresa fueron y siguen siendo parte de mi familia a pesar de la distancia, que no del olvido. Arcadio ya no me llamará más por teléfono y siento ese vacío que no se explica con palabras y que se queda en mi memoria. Angélica Rubio