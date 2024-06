De víctima a detenido | Así narraba el lotero de Lugo el atraco: "Me pusieron una pistola en la cabeza"

"Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron: haz lo que te decimos y no te pasará nada. Yo solo les suplicaba que no me hicieran daño, que tengo dos hijos". A estas declaraciones de Guillermo Rodríguez, administrador de la administración de loterías de Lamas de Prado, no les ha sentado bien el paso del tiempo. En unos meses este lucense ha pasado de ser una víctima a estar detenido por fingir el atraco a su administración.

Estábamos en el mes de enero cuando preso de un ataque de pánico Guillermo Rodríguez narraba ante El Progreso el supuesto asalto a punta de pistola que había sufrido por dos hombres que sustrajeron toda la recaudación que guardaba en el establecimiento, cerca de 400.000 euros.

En sus declaraciones, el administrador de la administración de loterías de Lamas de Prado aseguraba que "entraron armados y encapuchados y me apuntaron con las armas. Me dijeron que abriera una de las cajas y me pusieron la pistola en la cabeza. Me dijeron: somos colombianos y venimos a lo que venimos. Si haces lo que te decimos no te pasará nada".

El afectado incluso explicaba que había pasado miedo y que llegó a temer por su vida. "Yo solo les suplicaba que no me hiciesen daño, que tengo dos hijos. Me mandaron abrir la segunda caja y cuando vieron que había mucho dinero, uno de ellos me siguió apuntando con la pistola y el otro me amenazó con un extintor".

Giro en el caso del atraco a una administración de Lotería en Lugo

La Policía Nacional de Lugo detuvo a primera hora de la tarde de este martes al lotero, sobre el que la jueza había archivado el caso. También detuvo a otras dos personas que habrían estado implicadas.

Los investigadores consideran que los tres detenidos planearon el atraco de forma conjunta y no descartan la participación de otras personas en los hechos, por lo que el caso continúa abierto.

Un testimonio bien articulado y un golpe demasiado sencillo

A priori, la versión del lotero resultaba creíble y su voz temblorosa demostrada que había vivido un momento cuando menos angustioso. Sin embargo, su actitud llamaba la atención en algunos aspectos. Guillermo Rodríguez habló ante los medios de comunicación sin titubear y contó con los hechos con un discurso claro, conciso y ordenado, sin olvidar los detalles. Lo explicó todo sin que fuese necesario preguntarle nada y lo hizo además varias veces, ante cada periodista que iba llegando a su administración.

La víctima describió el robo e hizo también hincapié en que, justo el día anterior, había llamado a su gestora del banco para decirle que iba a ingresar exactamente 400.000 euros. Insistió en ese punto ante los medios de comunicación y ante la Policía. Los agentes interrogaron posteriormente a la trabajadora, quien confirmó este aspecto, pero explicó también que era la primera vez que el lotero llamaba al banco para anunciar la cantidad que iba a ingresar.

De entrada, sorprendía también lo fácil que lo tuvieron los asaltantes para acceder al dinero. Chocaba que una persona que iba a contar una cantidad tan elevada de euros no cerrase su negocio a cal y canto hasta que el taxi que lo iba a trasladar al banco estuviese en la puerta. Sin embargo, los presuntos ladrones llegaron a la administración y se encontraron con la verja a medio subir -aunque supuestamente solo se podía cerrar desde fuera- y las dos puertas abiertas, tanto la de entrada como la de seguridad que da lugar al habitáculo donde se guarda el dinero.

Además, tras el robo, los ladrones se dieron a la fuga y dejaron a la víctima encerrada dentro del establecimiento, pero dejaron las llaves puestas por fuera en la cerradura para que la Policía pudiese abrir en cuanto llegase.

Cámaras que no grabaron y complicaciones con el seguro

Todos estos detalles que podría haber apreciado cualquier persona no pasaron obviamente desapercibidos para la Policía Nacional, que tuvo al lotero en el punto de mira desde el primer momento.

Además, si el puzle ya era bastante complejo, la investigación se complicó todavía más cuando los agentes comprobaron que las cámaras de seguridad de la administración llevaban varios meses sin realizar ningún tipo de grabación. Esta circunstancia impidió comprobar la existencia de los 400.000 euros. ¿Había dinero en las cajas? ¿Había esa cantidad? Para otros loteros de la capital lucense la respuesta era clara: "Imposible", comentaban. Sus colegas de profesión se mostraron incluso molestos y preocupados por el hecho de que otros delincuentes pudiesen pensar que guardaban tanto dinero en sus negocios.

Conjeturas sobre posibles deudas

Sin saber lo que sucedió dentro de la administración, y con la única imagen de los asaltantes grabada por las cámaras de una lavandería próxima -dos hombres con la cara tapada y sendos chalecos reflectantes-, la Policía Nacional indagó en la vida del lotero y tomó declaraciones a familiares, allegados y clientes, unos testimonios en los que salió a relucir en varias ocasiones la palabra "deudas"