Así ha cambiado Lugo en la última década

LOS SELFIES de famosos comparando su evolución física durante la última década han inundado las redes sociales desde el comienzo del año. El 'Ten Years Challenge' es el último reto que se ha viralizado en todo el planeta y tan solo necesita dos imágenes para representar el inexorable paso del tiempo.

La arquitectura y el urbanismo de Lugo también han evolucionado en estos diez últimos años. Desde la peatonalización de San Marcos, la construcción del MIHL, pasando por la rehabilitación de O Vello Cárcere, la ejecución del Plan Paradai o la construcción del nuevo auditorio. Es evidente que la ciudad ha cambiado pero, ¿lo ha hecho para mejor?

Según la opinión del arquitecto lucense Anxo Sánchez, interesado por el futuro de la ciudad y por llevar el urbanismo hacia la sostenibilidad y la eficiencia, hay algunas actuaciones mejorables, otras que "dignifican" sus entornos y otras que, directamente, son "unha desgraza".

Entre lo positivo, Sánchez destaca la peatonalización llevada a cabo en la Praza de San Marcos, aunque echa de menos "unha mellor unión nos extremos e máis espazos para os negocios privados e as zonas de asento". Subraya también la rehabilitación de O Vello Cárcere, "un traballo que afecta urbanisticamente á súa contorna" y que, según Sánchez, debería implicar una renovación integral de la estación de autobuses. "É un edificio con moitas posibilidades. Poderíase usar como intercambio das liñas urbanas, con percorridos e frecuencias máis curtos".

Otros cambios que aplaude el arquitecto lucense son el desarrollo del plan Paradai, "unha solución lóxica a unha cidade que é lineal e non concéntrica" y el polígono de As Gándaras, un complemento necesario para el de O Ceao. "Agardemos que non queden parcelas sen ocupar como pasou e pasa no Ceao", apunta.

MEJORABLE. Entre las actuaciones claramente mejorables pone especial énfasis en varios casos. Uno de ellos es el plan de peatonalización integral de la Ronda da Muralla, "que nunca chega", dice Sánchez, que asegura que la última tractorada de 2016 "confirmou que Lugo pode vivir perfectamente cunha ronda dun só carril de tráfico".

El ascensor para acceder a la muralla situado detrás del edificio de la Diputación o el nuevo auditorio también son actuaciones mejorables para el arquitecto lucense. En el primer caso "non está ben situado e poderíase resolver cunha rampla na Praza do Ferrol". En el caso del nuevo auditorio, es su localización la que puede generar ciertos conflictos. "Obriga a moita parte da cidade a ir en coche", asegura, "e ademais aínda non se pode usar".

MAL PLANTEAMIENTO. Entre los cambios que no han provocado una mejora urbanística, Sánchez se queda con dos. Uno de ellos es el barrio de Sanfiz. "Unha desgraza polo que significa. Luego creceu moitas veces creando barrios novos e abandonando os anteriores. Por que non gastar ese diñeiro en rehabilitar barrios mortos?", se pregunta.

El otro caso de difícil explicación para Sánchez es el MIHL, un edificio que, a pesar de que completa estéticamente la zona de Frigsa, está absolutamente "infrautilizado, abandonado malia que era un proxecto interesante".