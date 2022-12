Así se derribará O Garañón

El Concello dará este miércoles un paso más de cara a la demolición de las dos torres de O Garañón, declaradas ilegales por el juzgado hace años, con la adjudicación del trabajo a la empresa de Pontevedra Xestión Ambiental de Contratas. En cuanto firme el contrato con la administración local, la empresa dispondrá de un mes para presentar el proyecto de derribo, pero ya se conocen algunos aspectos de cómo se llevará a cabo.

La demolición de las dos torres se hará con cizalla, de arriba a abajo, mediante una máquina de brazo largo, una tipología de la que disponen pocas empresas en Galicia.

El derribo de O Garañón no presenta mucha dificultad porque las torres no tienen mucho más que el esqueleto, por lo que no hay un gran desmontaje interior que hacer, salvo tabiques, ni tampoco carpintería exterior.

El principal condicionante para llevar a cabo el trabajo es la pendiente que tiene la parcela, por lo que la demolición se hará desde el lado con menos desnivel. La parcela deberá estar debidamente delimitada, con una valla de dos metros de altura que garantice la seguridad e impida el acceso de personas ajenas a la obra, según figura en el pliego de condiciones por el que se rigió la licitación de los trabajos. Estos fueron adjudicados ya hace meses a la empresa pontevedresa al ser, de las tres que compitieron, la que ofreció un mejor precio, un 40% por debajo del presupuesto de salida. Xestión Ambiental de Contratas percibirá 578.035 euros por la elaboración del proyecto de demolición y por la ejecución de esta.

Las labores de derribo no podrán alargarse más de 120 días, según explicó este martes la alcaldesa, Lara Méndez. La empresa también tendrá que ocuparse de separar los materiales de la obra (ladrillo, hormigón y acero, fundamentalmente) para triturar y reciclar lo que sea posible. Esta es una de las partes para las que es posible que Xestión Ambiental eche mano de empresas locales. La adjudicataria tendrá que dejar el terreno en perfecto estado de limpieza y dotado de césped.

El juzgado lucense que instruyó la investigación de O Garañón llegó a tener sobre la mesa hasta tres proyectos para derribar las torres, que oscilaban entre los 52.000 euros que costaría una voladura hasta el millón de euros que presupuestó una empresa lucense. Sin embargo, el uso de explosivos, una posibilidad que figuraba en un informe pericial de la Guardia Civil, se descartó por la gran pendiente que tiene el terreno, que dificultaría la retención de los escombros. Las torres tienen planta baja, entreplanta, ocho pisos, planta bajo cubierta y sótanos.

El Concello llevará a cabo la demolición de O Garañón de forma subsidiaria, después del obligado procedimiento legal para que acometiera el trabajo el promotor de la obra. El problema es que este quebró hace años y O Garañón lleva tiempo en manos de un administrador concursal, con el Banco Santander como principal acreedor. Las partes recurrieron el procedimiento de reposición de la legalidad que abrió el Concello, pero este siguió adelante tras rechazar sus alegaciones.

El promotor mantiene un pleito con el Concello, al que reclama 15 millones de euros por los daños sufridos, aunque ya advirtió que podría acabar elevando la factura a 26 millones.

Xestión Ambiental fue seleccionada en septiembre para llevar a cabo el derribo de O Garañón, pero hubo que esperar a que finalizara el expediente de reposición de la legalidad y será este miércoles cuando el gobierno local adjudique el encargo a la empresa pontevedresa.

De forma paralela, el gobierno de Lara Méndez sigue rindiendo cuentas trimestralmente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre los pasos que va dando para cumplir la sentencia que declaró ilegal la urbanización y las torres.

Al mismo tiempo, el ejecutivo local continúa trabajando para modificar el PXOM en esta zona y convertirla en espacio verde, prolongando así las cuestas del parque Rosalía de Castro. Queda por saber cómo se hará con la propiedad del suelo y en qué medida habrá que compensar a su dueño.



Una acción necesaria pero de rédito político limitado



El derribo de O Garañón se llevará más de medio millón de euros del presupuesto municipal, que a saber si se recupera dado que el promotor hace años que ha quebrado y además pide indemnizaciones porque construyó en base a licencias municipales, que luego fueron anuladas por el juzgado. Es un gasto necesario, pero quizás no dé tanto rédito electoral como el gobierno de Lara Méndez cree. Sobre todo, porque recordará que fue otro gobierno socialista quien otorgó esas licencias, un asunto del que ahora sus sucesores reniegan.