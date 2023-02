Así afectará al tráfico este jueves la salida de la etapa de O Gran Camiño

Lugo acoge este jueves el pistoletazo de salida de O Gran Camiño, la prueba en la que el danés Jonas Vingegaard, ganador del último Tour de Francia, iniciará su temporada.

El tráfico se verá afectado en la ciudad desde las 7.00 horas del jueves, momento desde el que se cortará la circulación en la Ronda da Muralla entre la puerta de Bispo Odoario y la de Santiago. También se verá restringido el tráfico en la Ronda do Carme y en la Rúa Santiago. Está previsto que el operativo dure hasta las 12.00 horas, cuando debería volver la normalidad.

La restrcción afectará también al transporte urbano, por lo que el Concello pide "compresión" ante las molestias que la prueba ocasionará.

[Aviso]

Antención! Mañá xoves corte de tráfico da Ronda da Muralla dende Porta Bispo Odorario ata Porta Santiago, da Ronda do Carme e da rúa Santiago entre as 7:00 e as 12:00 por mor da Volta Ciclista "O Gran Camiño".