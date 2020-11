Así afectarán las nuevas restricciones a Lugo y otros 59 concellos

Este sábado, a medianoche, se endurecerán las restricciones en 60 concellos que abarcan el 60% de la población de Galicia, en principio por un mes. Las pautas las marcarán las limitaciones ya existentes en O Carballiño, donde, en las últimas tres semanas, se ha observado un "desplome" en la curva de contagios. Entre ellas, destaca el cierre de la hostelería —salvo en el servicio a domicilio— y de las actividades "non esenciais", así como la prolongación de los cierres perimetrales y las restricciones de reunión solo para los convivientes. La intención, explicó Alberto Núñez Feijóo, es "resetear" el sistema y volverlo a poner en "contadores epidemiolóxicos cómodos", con el objetivo de rebajar la tensión hospitalaria y en las residencias; evitar llegar a un confinamiento domiciliario e intentar salvar la campaña de Navidad. "É mellor tomar medidas máis duras menos tempo que medidas máis suaves co risco de non conseguir resultados", razonó.

1 ¿Cuáles son los negocios y las actividades no esenciales?

El borrador de la resolución decreta el "peche temporal" de determinadas actividades. Entre los espectáculos públicos, incluye los taurinos, circenses, pirotécnicos y feriales. Y, sobre las actividades recreativas, señala de tipo cultural y social; de ocio y entretenimiento; atracciones recreativas, actividades de restauración, las botánicas, geológicas y zoológicas. Sobre esta base, ordena la clausura de circos, plazas de toros, recintos feriales, casinos, salas de bingo, salones de juego, tiendas de apuestas, pistas de patinaje, piscinas recreativas de uso colectivo, parques de atracciones y temáticos; parques acuáticos, recreativos, zoos, botánicos, salas de concierto y de fiestas; discotecas, pubs, furanchos y centros de ocio infantil. En cuanto a los restaurantes, bares y cafeterías, "poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio".

2 Habrá excepciones culturales y deportivas

Feijóo explicó que, a partir del modelo de O Carballiño, se dejarían algunos límites "máis flexibles". Así, en el ámbito cultural, permanecerán abiertos cines, teatros, auditorios, museos, bibliotecas y salas de conferencias. Y, en el deportivo, gimnasios, piscinas de competición, estadios y pabellones deportivos. Pero ojo, tienen limitaciones.

3 La pauta general

Con carácter general, un establecimiento abierto no puede superar el 50% del aforo, con 30 personas en local cerrado y 75 en exterior, ampliables a 50 y 150 bajo autorización y medidas de la Dirección Xeral de Saúde Pública. Los grupos que se formen no pueden pasar de seis participantes, sean o no convivientes, y con monitores, guías o encargados incluidos. Pero las disposiciones sobre capacidad "non serán de aplicación" en los comercios de alimentación, de productos de primera necesidad, farmacias, servicios sanitarios, ópticas, ortopedias, de productos higiénicos, peluquerías, despachos de prensa y papelería; estancos, gasolineras, equipamientos tecnológicos y de telecomunicaciones; de alimentación para mascotas, de comercio online, tintoretías y lavanderías, "sen prexuízo da necesidade de cumprir as obrigas xerais previstas" y "as medidas xerais" de protección.

4 Deporte amateur

La práctica de actividad física y deportiva no federada "ao aire libre" deberá realizarse "de forma individual". El ejercicio en grupo solo está permitido cuando "todas as persoas sexan conviventes" —sin contar, de ser el caso, al monitor—. En cambio, en instalaciones y centros deportivos, podrá hacerse deporte solo de forma individual, "sempre que non se supere o 50% da capacidade máxima permitida" en el local y con las debidas medidas de seguridad interpersonal.

5 Eventos deportivos

Se pueden celebrar en estadios o en la vía pública con público, que deberá permanecer sentado y no llenar más del 50% del recinto.

6 Cines y teatros

Se limita el aforo a 30 personas bajo techo y a 75 si es al aire libre.

7 Enseñanza no reglada

Las academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada mantendrán la actividad de forma presencial. Eso sí, siempre que no se supere el 50% de la capacidad máxima permitida.

8 Bibliotecas, museos, exposiciones y monumentos

Se prohíbe la visita en grupo, a no ser que se trate de convivientes.

9 Jóvenes y tiempo libre

Están permitidas las actividades organizadas de tiempo libre para niños y jóvenes. Al aire libre, la participación está limitada "ao 50% da súa asistencia máxima habitual", con un tope de 50 personas, monitores incluidos. En espacios cerrados, "non se deberá superar o 50% da capacidade do recinto" y no pasar de los 25 participantes. Deberán dividirse en grupos de hasta seis, "sexan ou non conviventes", con el instructor incluido y "sen contacto entre os demais grupos".

10 Viajes fuera del concello

Estos 60 concellos están sometidos a un cierre perimetral que, no obstante, se organiza por 18 "ámbitos territoriais delimitados" que comparten situación epidemiológica. En términos generales, se corresponden con las siete ciudades y su área metropolitana —menos Lugo, donde los municipios alrededor de la capital no sufren restricciones severas—, aparte de otras zonas con especial incidencia, como Burela, Monforte y Viveiro. Los habitantes de cada ámbito pueden moverse dentro del mismo. Por ejemplo, un vecino de Vigo puede ir a Mos, Nigrán, Redondela, O Porriño y Gondomar porque forman parte de su ámbito delimitado. Pero, en cambio, no puede ir hasta Santiago, aunque ambas estén comunicadas a través de municipios confinados. En cualquier caso, estarán permitidos los movimientos para ir a trabajar, a estudiar, a centros de salud y para atender a menores, mayores y personas con discapacidad. También para acudir a entidades financieras y de seguros; a estaciones de servicio en territorios limítrofes; a realizar actuaciones urgentes en órganos públicos, judiciales o notariales; para renovar permisos y documentación oficial; hacer trámites administrativos inaplazables; atender a pruebas y exámenes oficiales, y "por causa de forza maior ou situación de necesidade", además de por "calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada".

11 Duración de las medidas

Estas restricciones serán efectivas hasta el 4 de diciembre, si bien, "en cumprimento dos principios de necesidade e de proporcionalidade", se evaluarán de forma continua en el comité clínico y, de ser necesario, se decidirá "a súa modificación ou levantamento".