"El asesinato de Carrero Blanco buscaba una masacre y aceleró la Transición"

Habían pasado diez años del atentado que costó la vida Carrero Blanco, presidente del Gobierno y número 2 de Franco, magnicidio sobre el que corrió mucha tinta implicando a jerifaltes del régimen y servicios secretos, cuando el entonces presentador del Telediario de TVE Manuel Campo Vidal apuntaba en su libro que la autoría correspondía solo a Eta. Medio siglo después del brutal asesinado del almirante y los dos escoltas que lo acompañaban en el coche oficial de regreso de la misa diaria, estudios universitarios apoyan esa tesis etarra y la reedición ampliada del texto rechaza las teorías de conspiración que sobreviven hoy, incluso con más personajes. El periodista las relaciona con el intento de la prensa del régimen de tapar el enorme descrédito mundial por semejante fallo de seguridad alrededor de tan alto cargo.

"En España había 11 servicios de información, peleados entre ellos", asegura. "Carrero era rutinario y el tipo más confiado del mundo, sus policías de escolta temían una bomba en el confesionario o que los ametrallaran desde el coro en su misa diaria", dice Campo Vidal, apegado al rigor informativo tras hablar con otros escoltas y como muestra de las facilidades que tuvieron los terroristas. Además, el día elegido para el atentado no fue casual, ocurriría tras la represión y muerte de huelguistas a tiros por la policía en Granada, Madrid, Barcelona o Ferrol pero lo hicieron coincidir con la celebración del juicio por el sumario 1001 que tanta movilización social despertó en los estertores del franquismo, buscando la y la dura reacción del régimen , con largas condenas más propias de los consejos de guerra tras la Guerra Civil que de la afiliación sindical que perseguía el Tribunal de Orden Público. Atentados posteriores con muchas víctimas también buscarían envenenar aún más la convivencia.

Han pasado décadas, ¿sabemos algo nuevo sobre el crimen?

Investigaciones periodísticas honestas y rigurosas, así como estudios de historiadores como el vasco Antonio Rivera o José Antonio Castellanos, de la Universidad de Castilla-La Mancha y que ha publicado un libro muy bueno, confirman 40 años después la idea que ya manteníamos: fue Eta y solo Eta. Esto lo comparte todo el mundo, excepto los que venden libros a cuenta de ello. Con Eta colaboró un ingeniero de minas que puso las cargas de tal forma que la deflagración no se dispersase en la calle, proyectándola hacia arriba para impactar de lleno en el coche. José Manuel Beñarán Ordeñana, alias Argala, era el jefe del comando a quien mataron en el quinto aniversario del atentado con una bomba en su coche en Anglet pero el resto se guardó de decir que estaban. No trascendió quien era el ingeniero pero una persona me dijo que tres estudiantes de ingeniería de minas vivían en un piso de la calle Mirlo número 1 en Alcorcón, donde estaba ese grupo.

Manuel Campo Vidal. XESÚS PONTE

¿Cómo es posible que nadie detectara algún movimiento?

En ese mismo edificio de 13 plantas en Alcorcón vivía otro ingeniero aeronáutico que me confesó haber coincidido y hablado con los vascos pero, además, en el mismo inmueble residía un policía secreta que, a raíz de la gravedad de lo ocurrido y cuando se enteró que la policía llegó allí en busca de los etarras, y el no se había enterado viviendo en el edificio, se le fue la bola y acabaría perdiendo la cabeza. Yo me lo puedo creer, el fracaso lo torturó mentalmente.

Usted habla de una masacre con fecha programada.

Ha aparecido un testigo nuevo, que yo no lo tenía situado en la primera edición pero he incorporado su testimonio a esta segunda. Fue captado para su organización y estuvo en la cárcel aunque no participó en el atentado porque los vascos no se fiaban de nadie que no fueran ellos directamente. Se llama Eduardo Sánchez Gatell y entonces era un chico de 17 años, hijo de una escritora de novelas y guionista de televisión, amiga de Alfonso Sastre y de Genoveva Forest, por cuya casa andaban. También la frecuentaba Argala y, testigo de los preparativos, confirma que la elección de la fecha procede de Forest y Sastre pues tenían gran animadversión hacia el Partido Comunista, de donde habían sido expulsados en 1969. Querían hacer confluir el atentado con el juicio del sumario 1001 a celebrar ese día en el Tribunal de Orden Público . Allí estaban Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius...hasta diez dirigentes a los que les metieron 167 años. Con el atentado buscaban una masacre y lo consiguieron posteriormente con el atentado en la cafetería Rolando, en la calle Correo, donde murieron 13 personas.

Fuera de la realidad

"El general Ostos dijo que Carrero y Franco murieron convencidos de que lo de Eta lo arreglaba una pareja de guardias civiles"

La reacción del búnker del régimen, ¿no resultó sospechosa?

Tenía elementos de élite como el teniente general Manuel Díaz Alegría, cuyo principal colaborador era un tal Gutiérrez Mellado; o Torcuato Fernández Miranda, que pasó a presidente al morir Carrero hasta que entró Arias Navarro que era de la camarilla del Palacio del Pardo en torno a Carmen Polo, y que buscaban quitar de en medio a Juan Carlos y meter a Alfonso, que estaba casado con la nieta de Franco. Pero este no se dejó, es la verdad.

¿Carrero Blanco dónde estaba?

A favor del príncipe Juan Carlos, totalmente. Y era el hombre que tenía que prolongar la vida de Franco unos años. El jefe de gabinete de la Guardia Civil, general Ostos, dijo que Carrero y Franco murieron convencidos de que lo de Eta lo arreglaba una pareja de guardias, no le dieron el valor que tenía. El asesinato aceleró el proceso de la Transición democrática.

A Adolfo Suárez parece como le viniera todo bastante rodado.

Suárez no tiene nada que ver con esto. Iba en otra dirección. Era el número 2 de Herrero Tejedor y cuando éste muere en un accidente de tráfico en Adanero, yo le pregunté a Suárez años después cuando ya estaban él y Agustín Rodríguez Sahagún únicamente por el CDS en el Congreso. Le dije que siempre había creído que lo de Herrero Tejedor había sido un atentado pero la confianza en el conductor que sobrevive, les hace desistir de la sospecha de que fuera un atentado con un camión. Cierto que a raíz de esa muerte lo ascienden a él a ministro secretario general del Movimiento, pero no tiene nada que ver con lo de Carrero.

Consecuencias

"En 'Las claves de la información en el asesinato del presidente Carrero' digo que el crimen aceleró la Transición"

Aunque después fue el hombre del régimen.

Suárez fue la llave del búnker. Entraba justo en la cerradura de aquella puerta. Tanto Fraga como Areilza estaban convencidos de que iban a ser uno o el otro los elegidos. Y pasó por allí un tercero. Pasa mucho, como en el PSOE, ¿quién iba a ser el secretario general? O Pepe Bono o Rosa Díez. Y aparece por allí Zapatero. ¿Quién iba a ser, Susana Díaz o Eduardo Marina? Y apareció por allí Pedro Sánchez. Siempre es así. Siempre hay un tercero en discordia, que si es hábil, llega. ¿Quién iba ser, o Soraya Sáenz de Santamaría o Dolores de Cospedal? ¿Quién llegó? Casado. Es que es así.

"El atentado dejó estupefactos a los americanos pues habían pasado por allí el día antes"

Un hecho relevante para Campo Vidal es cómo tras el atentado la élite del régimen controla el intento de golpe interno del director de la Guardia Civil, el general Carlos Iniesta Cano. "Este envía un télex a todas las comandancias de la Guardia Civil de España para que tomen el control de la situación, por encima de los gobernadores civiles. Y ese golpe dura 45 minutos, porque Díaz Alegría lo detecta con sus servicios de información, llama a Fernández Miranda y también el ministro del Ejército de ese día, que era Pedro Nieto Antúnez, le obligan a retirar el télex y deponer la intentona golpista. Ese día murieron tres personas en el atentado pero hubieran podido morir muchas más, si hay una noche de cuchillos largos o si sale adelante el golpe".

Comando

"Con Eta colaboró un ingeniero de minas que colocó las cargas para orientarlas hacia el coche"

Otra tema polémico es la relación de Carrero y los estadounidenses.

Carrero y el secretario de Estado Henry Kissinger habían renovado los acuerdos de las bases dos veces en los años sesenta e iban a firmar el tercero. Carrero no era un obstáculo para los estadounidenses y querían una transición templada en España, una isla dictatorial en Europa. Portugal caería solo cuatro meses después. Hay un hecho interesante que publicó hace días La Vanguardia y yo recojo también en mi libro. El atentado dejó estupefacto al secretario de Estado norteamericano y esto lo sacan de la propia Fundación Kissinger, a la que un periodista que iba en el grupo legó unas páginas descartadas de un libro que publicó. El atentado les pilla en París pero habían pasado por allí con Kissinger el día anterior y el periodista escribe que los equipos de seguridad quedaron consternados, impactados pues la tarde anterior estaban ahí reunidos. Todos los indicios nuevos conducen a Eta. Además, la CIA no actúa si Kissinger está en contra.

¿Carrero era brillante?

Sobre todo, muy leal a Franco, que lo nombró subsecretario de Presidencia tras presentarle en 1940 un informe recomendándole no entrar en la Segunda Guerra Mundial porque el Eje iba a perder, cuando en aquel momento iba ganando en todos los frentes. Y era el tipo más confiado del mundo, de tirar para adelante incluso con manifestaciones cerca. Un policía de su escolta me dijo años después que íbamos a la iglesia muertos de miedo y yo estaba obsesionado por temor a una bomba en el confesionario. Y además, señalaba que tenían unas pistolas muy inferiores a las de los etarras, pues habían matado ya a alguno.