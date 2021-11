O aseo autolimpable do Parque de Rosalía xa está en funcionamento

O Concello de Lugo inaugurou este venres o aseo autolimpable situado no parque de Rosalía de Castro, nun dos laterais do xardín xunto a avenida García Portela.

"Abrimos o baño autolimpable, o máis difícil de xestionar na pandemia, que da uso á numerosa veciñanza que transita por este entorno verde, nunha decisión que chega tras a evolución favorable da pandemia e o levantamento das restriccións", asegurou o edil de Medio Ambiente, Miguel Fernández.

O baño poderá usarse de maneira gratuíta entre as nove da mañá e as dez da noite. O sistema ábrese automáticamente aos 15 minutos por seguridade, e para evitar calquera contratempo. Cando o usuario abandona o espazo, o aseo límpase.

O Concello de Lugo ten habilitados outros aseos públicos fixos na Fonte dos Ranchos, no Parque de Marcos Cela, no Parque de Frigsa, en Montirón (local social), seis no Parque do Miño e no Parque do Sagrado Corazón.