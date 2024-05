Usuarios del ascensor de Fontiñas: "Non traballou unha semana enteira durante este ano"

Los vecinos del entorno de Fontiñas llevan la contabilidad de los días en los que funciona el ascensor que sube y baja desde su ronda hasta la Rúa Primavera. Es una cuenta más sencilla que hacer la contraria. Este martes sumaron otro día a la cuenta de los que no funciona.

Luis tenía que estar a las once en el ambulatorio de San Roque. Contaba con la ayuda del elevador porque tiene las piernas doloridas e inseguras para caminar. Llegó tarde a la consulta porque el ascensor se había quedado apagado en el nivel superior. Tuvo que dar un pequeño rodeo por el Carril do Xuízo. "Eu aínda vou camiñando, pero é unha costa grande. Teño un veciño que vai en cadeira de rodas e tiveron que levalo porque non daba subido".

Octavio Rey se mostraba resignado. "Sempre está avariado. O outro día viñeron amañalo ao mediodía e á noite xa non funcionaba. Úsano maiores, nenos,... todo o mundo, Este ano non traballou unha semana seguida. Desde principios deste ano non funciona. Veñen, amañan e logo se estropea".

¿Qué le ocurre al ascensor de Fontiñas?

Este usuario se queja de los costes que supone esta dotación para la ciudadanía. "Non sei canto pagamos polo ascensor, pero é coma unha hipoteca, que nolo poñen e temos que ir pagándoo entre todos".

Octavio asegura que está "cheo de auga". Virtudes Fernández coincide en que "a auga apoza na parte alta". Nelson Omaña interviene para confirmar que "cuando llueve deja de funcionar". Virtudes apunta otro problema. "Os halóxenos están fundidos", con la consecuencia de que "dificulta o acceso pola noite" cuando se entra desde la Rúa Primavera.

Nelson es joven, por lo que puede subir las escaleras que están detrás del elevador sin dificultades. Su engorro es que lleva a sus hijos desde Fontiñas hasta el colegio de los Franciscanos, en la Praza Maior. "Lo utilizo dos veces al día , cuando mis hijos van y vuelven de clase.

Un elevador con "exceso" de trabajo

El asunto, para Pablo Cernuda, es la cantidad de viajes que hace el ascensor a lo largo del día. "Non funciona porque ten exceso de traballo". El se sube cuatro veces al día porque tiene su trabajo en la Ronda de Fontiñas. Como le molestan las rodillas, cuando no funciona suele ir por el Carril do Xuizo, "pero é unha rampa mal deseñada porque ten moita pendente".

Tiziana Chorna es ucraniana. Hace dos meses que vive en Lugo. "Tengo la espalda mal, por lo que me viene bien usar el ascensor; tuve que dar la vuelta", comentaba este martes.

Mientras los vecinos lamentan tener que subir las escaleras, Martín, que viste camiseta roja y mallas y carga con una mochila negra, corre por los peldaños una y otra vez para ponerse en forma. Vivir en la calle exige mucha fortaleza.