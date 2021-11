La asamblea confirma a Felipe Rivas como nuevo responsable local del BNG

El concejal de educación Felipe Rivas fue elegido este lunes por aclamación como nuevo responsable local del BNG, durante un proceso electoral en el que se da continuidad a la renovación de los órganos de dirección de la formación nacionalista que se planteó en la asamblea nacional del BNG celebrada en A Coruña. "Afrontamos este novo reto con ilusión e co ánimo de expandir o proxecto do BNG a nivel local", explicó Felipe Rivas tras ser elegido.

Además, destacó la importancia de la militancia a la hora de tomar decisiones en el seno de la organización. "As e os militantes do BNG somos os encargados de decidir a liña política e as decisións de peso dentro da organización", destacó.

El consello local nacionalista estará formado por un total de 15 personas, a las que se sumará otra elegida por la organización juvenil Galiza Nova, y que, según la formación, "mestura experiencia e renovación, unindo a persoas con experiencia no organismo con persoas que terán neste período o seu primeiro contacto cos organismos do BNG". El responsable local pasará a formar parte también del consello comarcal del BNG.

El nuevo consello local del BNG está integrado, además de por Felipe Rivas, por Iria Buide, Xosé Luís Varela, Maite Ferreiro, Cristina López, Rubén Arroxo, Beatriz Cedrón, Alexandre Espiño, Carme Salvadores, Lois Neto, Laura Arrojo, Xosé Paz, Vítor Otero, Paz Abraira y Luís Blanco.

Los suplentes son Natalia Cabana, David Vázquez, Pedro Gómez y Pascuala Dorado.