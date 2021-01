La asamblea del Club Fluvial acuerda expulsar a cuatro socios por injurias

El Club Fluvial expulsará a cuatro socios que presuntamente profirieron injurias contra directivos en las redes sociales. Así se acordó en la asamblea general, máximo órgano de la entidad, que se celebró ayer en la

El acuerdo de este asunto, que era el más controvertido que figuraba en el orden del día, fue tomado por el 82% de los socios compromisarios que asistieron. Votaron 59 a favor de la expulsión, nueve se abstuvieron y cuatro lo hicieron en contra.

La asamblea, que duró más de tres horas, arrancó con polémica. Una dotación de la Policía Local se personó a requirimiento de dos personas que no pudieron acceder. Estos acudieron con poderes notariales, pero como no son socios titulares, no les permitieron el paso.

También se impidió el acceso a otros tres socios que dieron positivo en la prueba de antígenos que se realizó a todos los asistentes. Esta prueba, costeada por la entidad, se adoptó como medida de prevención.

El aforo en la facultad de Veterinaria estaba limitado a 154 personas por las restricciones acordadas frente a la pandemia. La asamblea era solo para compromisarios, pero la directiva permitió el acceso a una decena de socios de número pues solo se cubrió con los primeros la mitad de esa capacidad permitida.

EJERCICIOS ECONÓMICOS. La asamblea general también dio el visto bueno a las cuentas de 2019, que presentaban "un déficit que ya fue corregido" en el ejercicio siguiente, según precisó la junta directiva, así como al presupuesto de 2020. Ambas tendrían que haber sido ya aprobadas el año pasado, pero no fue posible debido a que no se pudo convocar una reunión para este fin por la situación sanitaria.

Como ya adelantó en las vísperas de esta asamblea la directiva de esta entidad que cuenta con unos 17.000 socios, entre titulares y beneficiarios, durante el presente ejercicio ni se subirán las cuotas a los socios, ni se realizarán despidos.

LIMITACIONES. Debido a la nueva normativa establecida por la administración autonómica para combatir el covid-19, desde ayer el Club Fluvial tiene cerradas duchas, sauna, spa y vestuarios y las clases de fitness son con cita previa. El gimnasio sigue al 50%.