A concelleira de cultura, Maite Ferreiro visitou a segunda mostra fotográfica do ciclo Xanelas Abertas xunto coa artista local Sara Lage e representantes do Círculo das Artes.

A mostra está ubicada nas ventás do emblemático edificio do centro de Lugo, como parte das actividades previstas no festival de arte urbano Culturban, co ánimo de mostrar a obra dos artistas locais, que están a ser premiados, nomeados ou apoiados polo seu talento e proxección en distintas partes do mundo.

A mostra de fotografía consiste nunha colección de imaxes nas que se pode ver o saber facer tradicional, a artesanía e a alta costura dende a súa forma máis pura. As señas de identidade da mostra márcanas o deseño, a vangarda e o estudo dos patróns e a investigación de texturas e novas formas de bordado

A mostra está organizada pola área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua xunto co Espazo Lupa Arte, e conta coa colaboración do Circulo das Artes

CULTURBAN. A segunda edición do Culturban contará co II combate de pintura mural, que terá lugar este sábado, e no que participarán 10 muralistas seleccionados segundo a súa traxectoria artística. O Combate Mural terá lugar entre as 9 e as 18 horas, cunha pausa para xantar. O xurado escollerá 3 gañadores, que levarán premios por valor de 1000, 700 e 300 euros.

"O festival de arte Culturbán permitiunos desfrutar de varias intervencións artísticas por toda a cidade, mellorando a imaxe de moitas rúas de Lugo", afirmou a edil de Cultura, Maite Ferreiro.