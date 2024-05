El artista que nunca cantó a Perales

→ Procedencia: Buenos Aires

→ Profesión: Cantante

→ Tiempo en Lugo: 18 años

Daniel Bravo llegó a España en 1988. Un productor de la discográfica CBS supo de su forma de interpretar por álbumes que había lanzado "porque buscaban voces diferentes" para grabar una docena de canciones escritas por José Luis Perales. El ejecutivo lo llevó a Madrid.

"Perales me pareció muy campechano, genial. Estuve preparando los temas, pero cuando los iba a grabar era ya noviembre y la discográfica prefirió no sacar el álbum en las Navidades", recuerda el argentino. Cuando pasaron las fiestas cambió toda la cúpula de la CBS.

Se quedó en España sin proyecto. Grabó otro disco "para todas las edades, con música de los 60, 70 y 80". Esa grabación lo llevó a Valencia, donde trabajó en un espectáculo junto a "Carmen Flores —la hermana de Lola—, el Dúo Dinámico, los Hermanos Calatrava y el de Mami, ¿qué será lo que quiere el negro, Georgie Dann". Actuaban en plazas de toros y teatros.

El siguiente paso fue consecuencia de un enfado entre la pareja de humoristas Juanito Navarro y Simón Cabido, "el que hacía de Doña Croqueta". "Simón Cabido me buscó para que hiciésemos un dúo con canciones de Pimpinela y, además, yo cantaba las mías". Estuvieron recorriendo el Levante. "Los espectadores me pedían que cantase temas de Nino Bravo, que era valenciano; pero yo no canto como él porque tengo mi estilo; soy Daniel Bravo, no Nino Bravo".

Simón Cabido falleció en 1992, así que Daniel Bravo volvió a Madrid. "Tenía un piso. Había espectáculos todos los días. Trabajaba cantando de lunes a domingo durante dos o tres meses haciendo giras por zonas de España, como Logroño o Zaragoza, y después descansaba unos días en Madrid". Le pagaban en pesetas. "Se ganaba mucho dinero. Hablo de cuando el presidente era Felipe González".

A principios de los años 2000 grabó el álbum que más éxito tuvo y que mejor lo define, Fibra de pájaro. "Fibra de pájaro/ Llevo en el alma/ Fibra de pájaro/ De rama en rama y de flor en flor", tararea con discreción.

Hace 18 años llegó a Lugo. "Me contrató el dueño de la cafetería Madrid para actuar en un pub y también estuve en el Valentino. No conocía la ciudad ni había oído hablar de la ciudad. Me pareció una ciudad hermosa y ahora parece requetehermosa porque ha cambiado mucho. Me gusta la gente y la comida".

El cantante argentino tiene una visión esperanzada de la gran reforma del centro. "Con los arreglos que le están haciendo va a quedar preciosa. Es una de las ciudades más tranquilas de España y es muy cómoda. Tengo mucha paz en Lugo y muchos amigos. Me siento como en casa".

Lugo fue una elección porque estuvo yendo y viniendo por España, y a este y al otro lado del Atlántico hasta elegir Lugo para asentarse.

Buenos Aires fue el lugar en el que todo empezó. De joven comenzó a trabajar en una fábrica militar de aviones junto a su padre. Al tiempo, cantaba en la orquesta Los Intocables y estudiaba. "Llegaba a casa de madrugada de cantar en una confitería y a las 5 de la mañana mi padre me despertaba: '¡Vamos, flaco! ¡Hay que ir a la fábrica!'. Dormía dos o tres horas. Tomaba una aspirina con café para aguantar".

Añade —se le había olvidado— que también fue futbolista en el Avellaneda, un equipo de la Córdoba argentina que estaba en la Segunda División. Estaba a 700 kilómetros de su casa. "Encontré sitio para dormir sin problema porque los músicos siempre tenemos quien nos cobije".

"Jugaba de 10, de Diego (Maradona). Lo hacía bien, pero el entrenador se enfadaba conmigo porque cantaba en una orquesta por las noches y llegaba dormido a los partidos. Lo dejé porque me gustaban las chicas y con ellas me iba mejor como cantante".

Visitó Galicia en 1989, al año siguiente de haber aterrizado en Barajas. Se radicó un tiempo en Padrón. Se hizo amigo de Xosé Manuel Piñeiro. Actuaba junto a un amigo imitador en un programa nocturno del animador ourensano. Daniel Bravo cantaba "merengues, bachatas, pasodobles y tangos".

Después de haber actuado en Lugo, volvió. Pasó "ocho meses en el Círculo das Artes cantándole a los socios. Me contrataban por un mes, y ampliaban otro y otro...". Cantó también en el Café del Centro, acompañándose con una guitarra.

La consagración gallega se la concedió Luar a finales de los 80. "Canté La mañana, de Albano; pero con mi estilo, claro".