La artesanía se cita en la cárcel

La asociación cultural Traxandaina llevó este martes a tres artesanos de la muestra Cultura e Tradición no Camiño, que se desarrollará en O Vello Cárcere durante estas fiestas. En esta primera jornada, se pudieron ver telares de alto lizo, zuecos y hojalatería.

Marina Seoane es una artista multidisciplinar que comenzó en el telar de alto lizo casi por casualidad, cuando asistía a un taller de otra disciplina artística totalmente distinta. A raíz de esa experiencia, Marina descubrió una nueva salida para su creatividad que, en este caso, adquiere forma vertical al tratarse de un telar de alto lizo. "El de alto lizo siempre se hace en vertical aunque después no uses tu trabajo como tapiz sino como alfombra, bolso o incluso un collar. Si el trabajo se tejiese en horizontal, se llamaría de bajo lizo y suele hacerse con máquina tejedora. Este no, el de alto lizo se hace tejiendo con las manos algodón, lana, trapillo o incluso cuerdas de yute o de cáñamo", comenta.

Marisa Seoane lleva desde los 20 tejiendo. Dice que es igual de fácil que calcetar o ganchillar. "Todo es hacer puntos, aunque los puntos son diferentes", afirma.

Fernando Reboredo Vázquez comenzó con la hojalata cuando se estaba jubilando, a los 65. Heredó el oficio de su padre y su abuelo. Se trata del único hojalatero que queda en Galicia. Ahora espera verse relevado por un joven con síndrome de Asperger que está realizando algunos trabajos de gran calidad. "O malo deste oficio é que se fan poucos encargos. Eu fixen varias lámpadas para furanchos pero non se pode chegar a vivir disto", indica.

El plástico restó compradores y encargos. Hace un siglo, la hojalata era un material con el que se construían múltiples objetos. Ahora, su función es decorativa. "A hoxalata vén do século XVIII. É unha lámina de ferro bañada en estaño e pedímola a Inglaterra. En España, non se fai", afirma.

Alberto Geada es el único zoqueiro de Galicia. Por eso, reivindica que su trabajo sea patrimonio cultural. Tiene una exposición en el antiguo cuartel de Mondoñedo con zuecos de toda Galicia. Y, además, representa el personaje de Zoqueiro Peregrino, después de ser el Príncipe Zoqueiro y el Zoqueiro Bárbaro en el castillo de Alfoz, de donde es natural. "Na metade norte de Galicia, na vertente cantábrica, usáronse as zocas e na sur e na vertente atlántica, os zocos (que son tipo bota e con cordóns). A provincia de Lugo é a que ten máis variedade de zocas e todas son de punta", manifiesta.

Alberto Geada hace un repaso de los distintos modelos de "zocas" que hay. "Na Terra Chá, é máis escotada; cara Grandas, hai a galocha, é unha fusión entre a zoca e a madreña; en Vegadeo, a zoca rasa de zapatilla, e entre As Pontes e A Coruña, a zoca sen fuciño, redonda", cuenta Alberto. Además, añade que entre los años 50 y 60 del pasado siglo "as zocas galegas foron substituídas polas madreñas asturianas de zapatilla", especialmente en las lonjas.