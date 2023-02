¿El arte de echar balones fuera?

¿Tendrá amo el aparcamiento del campo de As Gándaras? Ese terreno que parece minado lleva meses en el centro de la polémica porque su lamentable estado complica el aparcamiento a sus numerosos usuarios. El resultado es que no hay ninguna solución, pero cada grupo político echa balones fuera reclamando soluciones a otra institución.

La rueda reivindicativa la abrió ya en mayo del año pasado el BNG, que a través de la concejalía de Infraestruturas, exigió al Gobierno central que reparara el aparcamiento, usado a diario por cientos de personas, resaltaba el edil Alexandre Penas, quien señaló al Estado como propietario de ese espacio, que es más un terreno enfangado que un aparcamiento.

El Gobierno no se dio por enterado, o al menos no hizo nada, las quejas siguieron y esta semana la parte socialista del gobierno local dirigió sus reclamaciones a la Xunta, a la que pidió que se responsabilice del párking porque cree que el terreno pertenece al Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Pero esa reclamación tampoco tiene muchos visos de prosperar, porque la Xunta dice que no es la dueña de esos terrenos. Es más, explica que comprobó en el Catastro que ese suelo pertenece al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamientos del Ministerio de Defensa.

El delegado de la Xunta, Javier Arias, se ofreció este miércoles a ayudar al Concello a solucionar el problema si lo necesita, pero incidió en que el aparcamiento está en terrenos del Estado y agregó que la urbanización de la parcela corresponde al Ayuntamiento, dado que en el PXOM aparece como suelo dotacional de uso deportivo.

Pero no es el único caso en el que unos políticos les van diciendo a los otros que no se enteran y, así, los socialistas salieron este miércoles desde el Concello a asegurar que no es posible aplicar de oficio la bajada del 95 por ciento al IBI de las granjas que propuso la popular Elena Candia.

Así, la concejala de Gobernanza, la socialista Paula Alvarellos, sostuvo que la propuesta de la candidata del PP a la alcaldía es "ilegal", porque la ley de haciendas locales obliga a que esa rebaja solo pueda hacerse previa solicitud de los interesados.

Alvarellos subrayó que el Concello ya aplica esas rebajas, de las que se benefician casi cien explotaciones, pero dijo que debe haber una solicitud previa y un acuerdo plenario y se preguntó si la candidata del PP quiere engañar a los vecinos o hace uso de mala fe.