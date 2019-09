Arroxo: "Acondicionar os accesos aos centros de ensino é un dos nosos obxectivos"

O tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, visitou este xoves o estado das obras do camiño que une as vivendas situadas en Garabolos coa rúa do Vento. "Trátase dunha intervención de escaso custo e fácil execución que facilitará enormemente o acceso ao centro escolar da zona para moitas familias" explicou Arroxo que sinalou "foi unha petición de veciñanza da zona e tratamos de executala o antes posible coincidindo co comenzo do curso".

Arroxo visitou a execución das obras do camiño que da acceso ao Colexo de Albeiros a través da rúa do Vento acompañado do Edil de Infraestruturas. A actuación consistiu na roza do camiño e acondicionamento do firme "para facilitar o transito de escolares que van a pé ata Albeiros".