Arroxo ve "lamentables" las amenazas contra él y Louzao reprocha ataques nacionalistas a Cs

La aparición de pintadas contra el BNG y Rubén Arroxo no dejó este miércoles de generar cierta resaca política y, mientras el portavoz nacionalista en Lugo alzaba la voz contra esa fórmula intimidatoria, la jefa de filas de Ciudadanos en el Concello, Olga Louzao aprovechaba para recordar que en su partido sufren ataques de nacionalistas.

Así, Rubén Arroxo calificó de "lamentables" las pintadas insultantes y amenazantes aparecidas en los últimos días y consideró que no se trata de un ataque contra el BNG, sino contra la democracia y las más de siete mil personas que votaron al BNG en Lugo.

El teniente de alcalde de Lugo también defendió que Lugo es una ciudad respetuosa, en la que todo el mundo se conoce, a la vez que criticó las amenazas por cuestiones ideológicas de personas que no aceptan que el BNG "esté a mellorar a cidade".

Al amparo de la denuncia de Arroxo, la portavoz de Ciudadanos en Lugo, Olga Louzao aprovechó también un mensaje en twitter para contestar al portavoz municipal del BNG y le dijo que cuando quiera pueden sentarse y repasar otros tuits de trolls o de votantes del Bloque que insultan y faltan al respeto "aos que non pensamos como eles".

Louzao confiesa que antes no había pensado nunca en contar esos ataques "porque non merecen nin un segundo do meu tempo".

Las pintadas contra el BNG y Arroxo aparecieron por primera vez en Montero Ríos y coincidieron con el destrozo de unos paneles sobre las selecciones gallegas.