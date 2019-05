Arroxo: "A responsabilidade obríganos ao entendemento"

A candidata do PSdeG, Lara Méndez, podería repetir como alcaldesa de Lugo durante o próximos catro anos, aínda que para iso terá que buscar un acordo de goberno co BNG, cuxo candidato, Rubén Arroxo, comentou en declaracións a Efe que a "responsabilidade" adquirida nestes comicios obriga a ambos os partidos ao "entendemento".

"O noso modelo de cidade dista moito do modelo polo que apostou Lara Méndez", apunta Arroxo, pero tamén sinala que "a responsabilidade dos catro grupos que están na corporación é buscar o entendemento e pór por diante a Lugo". "É o que fixemos sempre desde o BNG", insiste.

Nese sentido, lembra que os nacionalistas foron "moi críticos" durante este último mandato "co goberno liderado por Lara Méndez", pero "sempre pondo alternativas construtivas sobre a mesa". Asegura que o BNG se presentou a estas eleccións cunha "proposta diferenciada", pero "nunca" fixo unha "oposición destrutiva".

O Partido Popular foi a forza máis votada no Concello de Lugo e conseguiu 10 concelleiros, mentres que Ciudadanos quedou con 2, os mesmos que conseguira no ano 2015, por tanto as forzas de centrodereita non lograron sumar os trece edís necesarios para formar goberno.

Si suma esa maioría absoluta, en cambio, unha hipotética coalición entre socialistas, que conseguiron oito edís, e nacionalistas, que pasaron de dous a cinco edís na corporación municipal.

Desaparecen do Concello outras dúas forzas de esquerda, tanto Lugonovo, que tiña na corporación tres edís, como o único representante de Esquerda Unida.