Arroxo enseña la ciudad a políticos congoleños

El teniente de alcaldesa de Lugo, el nacionalista Rubén Arroxo, acompañado de otros miembros del gobierno municipal recibió este miércoles a concejales de la ciudad de Brazzaville, capital de la República del Congo, del Partido Laborista Congolés, el partido político que gobierna el país africano.

Los integrantes del PCT se encuentran actualmente de gira con el objetivo de buscar hermanamientos con distintas ciudades del continente europeo.

Durante su visita a Lugo, los concejales del BNG mostraron la ciudad a los políticos congoleños y mantuvieron un encuentro en O Vello Cárcere, donde compartieron experiencias y metodología de gobierno.

Tras el encuentro, Arroxo destacó la importancia de este tipo de encuentros . "Lémbranos a importancia dunha boa gobernanza urbana, independemente da ubicación xeográfica". "É, ademais, crucial para reforzar o noso compromiso co impulso das relacións políticas e o diálogo entre as nacións, xa que nos permite adquirir novas experiencias para gobernar adecuadamente as nosas cidades, algo fundamental para garantir a calidade de vida da cidadanía", afirmó el primer teniente de alcaldesa y responsable de Mobilidade.

El Partido Laborista Congolés fue fundado en 1969 por Marien Ngouabi. Originalmente era un partido marxista-leninista, fundado en la República Popular del Congo, pero en la década de 1990 se convirtió en un partido de izquierda moderada. Denis Sassou-Nguesso es el presidente del Comité Central del PCT y Pierre Ngolo es el secretario general.

Los miembros del PCT que visitaron Lugo son concejales en Brazzville, capital de la República del Congo y principal población del país. Está situada a orillas del río Congo, en su margen derecha, justo frente a Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo.